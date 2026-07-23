ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - می‌گویند نام این منطقه در ابتدا «راز» بوده است. بعد‌ها مردمان سرزمین‌های اطراف، به‌ویژه اعراب، این نام را به «سیر» تغییر دادند. قرن‌ها بعد نیز پرتغالی‌ها همین تلفظ را شنیدند و آن را به شکل «سیریک» ثبت کردند. به این ترتیب، «راز»؛ سرزمینی که به‌راستی هم سرشار از راز‌های ناگفته است، در گذر زمان و بر اثر تغییر زبان‌ها و تلفظ‌ها، به نام امروزی سیریک شناخته شد.

سیریک حدود دو ساعت و نیم با بندرعباس فاصله دارد و در دهانه تنگه هرمز قرار گرفته است. ارتفاع مناسب و موقعیت جغرافیایی ممتاز این منطقه، اشراف کاملی بر ورودی و خروجی‌های تنگه ایجاد کرده است. در روز‌هایی که هوا صاف و دید افقی مناسب باشد، از سواحل سیریک می‌توان با چشم غیرمسلح، سواحل عمان را نیز مشاهده کرد.