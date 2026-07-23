مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: از ابتدای ماه محرم (۲۶ خرداد) تاکنون، ۹۲ هزار و ۸۷۰ نفر از این گذرگاه رسمی بین ایران و عراق تردد کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی سلیمی گفت: از مجموع ترددهای صورت گرفته در این مدت، ۴۸ هزار و ۵۳۹ نفر از مرز خسروی از کشور خارج شده و ۴۴ هزار و ۳۳۱ نفر نیز از طریق این مرز وارد کشور شده‌اند.

وی با اشاره به آمار تردد روز گذشته (۳۱ تیر) نیز گفت: در این روز پنج هزار و ۶۷۹ نفر از مرز خسروی عبور کردند که از این تعداد، چهار هزار و ۷۰۶ نفر خروجی و ۹۷۳ نفر ورودی بوده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه روند تردد زائران در روزهای اخیر سیر صعودی به خود گرفته ، تصریح کرد: با نزدیک‌تر شدن به اربعین حسینی، حجم تردد از مرز خسروی افزایش بیشتری خواهد یافت.

وی تأکید کرد: تمامی امکانات، تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای تسهیل تردد زائران در پایانه مرزی خسروی فراهم شده و دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان با آمادگی کامل تا پایان موج بازگشت زائران، خدمات لازم را ارائه خواهند کرد.

منبع: راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه

برچسب ها: مرز خسروی ، تردد زائران
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