باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های صهیونیستی از افزایش سطح آماده‌باش نظامی این رژیم همزمان با تشدید تنش‌ها با ایران خبر دادند. بر اساس گزارش کانال ۱۲، مقامات آمریکایی به همتایان صهیونیستی خود اعلام کرده‌اند که برای هرگونه تحول احتمالی آماده باشند.

همچنین تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد که تل‌آویو در صورت ورود به جنگ، قصد دارد اهدافی در ایران را که تاکنون مورد حمله قرار نگرفته‌اند، هدف قرار دهد. در همین حال، نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی این رژیم تروریستی نیز سطح هشدار خود را در انتظار هرگونه تشدید تنش با ایران افزایش داده‌اند.

پیشتر وزارت خارجه آمریکا از شهروندان خود در غرب آسیا خواست که برای احتمال لغو پروازها و بسته شدن حریم‌های هوایی در منطقه آماده باشند.

منبع: الحدث