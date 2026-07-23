باشگاه خبرنگاران جوان- سقوط سایگون یکی از بحثبرانگیزترین درگیریهای قرن بیستم، یعنی جنگ ویتنام را به پایان رساند. این سقوط نهتنها پایان نزدیک به ۲۰ سال جنگ را نوید داد، بلکه نشاندهنده تغییری اساسی در سیاست جهانی بود. پس از آنکه ویتنام شمالی سایگون را تصرف کرد، دولت ویتنام جنوبی عملاً به پایان رسید و نیروهای کمونیست کنترل کل کشور را به دست گرفتند و آن را تحت رهبری خود متحد ساختند.
پس از انعقاد «توافقنامه صلح پاریس» در سال ۱۹۷۳ که منجر به آتشبسی ناپایدار شد، جنگ میان ارتشهای ویتنام شمال و جنوب همچنان ادامه داشت. ایالات متحده آمریکا که طی سالهای خونین جنگ به دنبال کاهش ورود خود بود، اقدام به عقبنشینی بخش عمدهای از نیروهای رزمی نمود. این خروج، وضعیت دفاعی ویتنام جنوبی را بهشدت آسیبپذیر کرد و آن را در برابر حملات مستقیم پشتیبانیشده توسط شوروی و چین باز گذاشت.
در دوران ریاستجمهوری ریچارد نیکسون، سیاستی موسوم به «ویتنامسازی» پیاده شد تا ویتنام جنوبی بتواند بدون کمک مستقیم نظامی آمریکا از خود دفاع کند. با این حال، ارتش جنوب همواره با چالشهایی نظیر فساد، روحیه پایین و مدیریت ضعیف مواجه بود. در مقابل، نیروهای شمال با هماهنگی بیشتر در حال آمادهسازی حمله نهایی بودند. همچنین، خستگی عمومی در آمریکا و تصویب اصلاحیههای کنگره محدودکننده مداخله نظامی، هرگونه حمایت پایدار از جنوب را غیرممکن ساخته بود.
از آغاز سال ۱۹۷۵، ویتنام شمالی عملیات نظامی گستردهای را تحت عنوان «عملیات هو شی مین» علیه جنوب آغاز کرد. هدف صریح این پیشروی، سرنگونی حکومت جمهوری ویتنام، پایان جنگ و یکپارچه کردن کشور تحت حکمرانی کمونیسم بود.
اولین ضربه تعیینکننده در مارس ۱۹۷۵ در نبرد «بان مه توت» وارد شد؛ جایی که ارتش شمال با پیروزی سریع و قاطع، سوارهنظام جنوبی را غافلگیر کرد. پس از این پیروزی، نیروهای شمال وارد ارتفاعات مرکزی شدند و با بهرهگیری از نقاط ضعف دشمن، مناطق متعدد و شهرهای کلیدی ازجمله «دانانگ» و «هوئه» را تسخیر کردند. شگفتی بزرگتر زمانی بود که نیروهای مهاجم توانستند از تجهیزات و مهمات انباشتهشده توسط نیروهای آمریکایی که محل را ترک کرده بودند، استفاده کنند تا سرعت پیشروی خود را افزایش دهند.
با از دست رفتن شهرهای کلیدی و تضعیف خطوط دفاعی، دولت ویتنام جنوبی مجبور به عقبنشینی از مواضع استراتژیک شد تا نیروهای خود را در اطراف پایتخت و دلتای رود مکگامگان جمع کند. در شرایطی که شکاف بین فرماندهی و یگانها عمیقتر شده بود، پایتخت در معرض مستقیم تهدید قرار گرفت.
با نزدیک شدن خط مقدم به پایتخت، جامعه سایگون درگیر هرجومرج و وحشت شد. ترس از انتقام انتزاعی و فقدان امکانات امنیتی باعث هجوم هزاران نفر از ساکنان شهر به نقاط حفاظتشده شد. سفارت ایالات متحده به نمادی از امید آخر و مرکز جذب هزاران پناهجو تبدیل شد که به هر طریقی سعی در فرار داشتند.
مردم معمولی، کارمندان دولتی و حتی کسانی که قبلاً با نیروهای خارجی همکاری کرده بودند، در دلِ ترس از آینده ناشناخته کمونیستی، درصدد گریختن از کشور بودند. گزارشهای نادرست مبنی بر نفوذ نیروهای دشمن به داخل شهر، اضطراب را تشدید میکرد و موجی از مهاجرت اجباری از تمامی جنوب ویتنام را پدید آورد.
در پاسخ به شرایط بحرانی، ایالات متحده تلاش نهایی خود را برای تخلیه اتباع و افراد وابسته انجام داد. این اقدام با نام «عملیات فریکونت ویند» (Frequent Wind) در تاریخنگاری ثبت شد. این عملیات بزرگترین تخلیه هوایی در تاریخ نظامی محسوب میشود که طی آن هزاران نفر از طریق بالگرد به ناوهای دریایی منتقل شدند.
فرایند تخلیه در ۲۹ آوریل ۱۹۷۵ [۹ اردیبهشت ۱۳۵۴]از پایگاه هوایی تنسوننهوت آغاز شد و با وجود بمبارانهای توپخانهای شمالی، به داخل محوطه سفارت آمریکا منتقل گردید. اگرچه حدود هفت هزار نفر موفق به خروج شدند، اما صدها هزار نفر دیگر که مانده بودند، اکنون سرنوشت خود را در برابر ارتشهای پیروز سپاه شمالی رها دیده بودند.
در پاسخ به وخامت اوضاع، ایالات متحده عملیات باد مکرر را آغاز کرد که بزرگترین تخلیه بالگردی در تاریخ بود. در طول تخلیه، هواپیماهای نظامی شهروندان آمریکایی، غیرنظامیان برجسته ویتنام جنوبی و اعضای جامعه بینالمللی را از مناطق فرود تعیینشده در سایگون به کشتیهای نیروی دریایی آمریکا که در ساحل منتظر بودند، منتقل میکردند. این عملیات نتیجه هفتهها برنامهریزی دقیق و هماهنگی توسط نیروهای آمریکایی بود، در صورتی که سایگون به دست شمال سقوط کند.
تا برای بالگردهای در حال ورود فضای بیشتری ایجاد شود.
عملیات در ۲۹ آوریل ۱۹۷۵ از پایگاه هوایی تان سون نوت آغاز شد که به عنوان مرکز اصلی روند تخلیه عمل میکرد. با این حال، پس از بمباران توسط توپخانه ویتنام شمالی، عملیات بهزودی به عمق سایگون منتقل شد و مناطق فرود در داخل محوطه سفارت آمریکا و دیگر تأسیسات مهم نظامی به کانون توجه تبدیل شدند. بالگردها به طور شبانهروزی در طول تخلیه پرواز میکردند و تقریباً هفت هزار نفر را به کشتیهای نیروی دریایی آمریکا که در ساحل منتظر بودند، منتقل کردند. ویتنامیهای جنوبی که جا ماندند با ورود قریبالوقوع نیروهای کمونیست و عدم قطعیت ناشی از آن روبهرو شدند.
تا ۳۰ آوریل ۱۹۷۵ [۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۴]... بخشهای وسیعی از شهر به دست ویتنام شمالی افتاد و مقاومت جنوب رو به افول گذاشت. آخرین بالگردهای عملیات باد مکرر کمی پس از طلوع آفتاب بام سفارت آمریکا را ترک کردند که نشاندهنده پایان دخالت آمریکا در ویتنام بود و سایگون را در آستانه فروپاشی کامل رها کرد.
تانکهای ویتنام شمالی با مقاومت اندکی وارد خیابانهای سایگون شدند و به سمت ساختمانهای دولتی پیشروی کردند. جمهوری ویتنام با ورود یک تانک ویتنام شمالی از دروازههای کاخ ریاستجمهوری به پایان رسید. رئیسجمهور موقت دونگ ون مینه مجبور به تسلیم شد و با این عمل، دولت ویتنام جنوبی رسماً به پایان رسید. سقوط سایگون کامل شد. صحنهها در سراسر جهان پخش شد، در حالی که سربازان کمونیست پیروز برای عکسبرداری داخل کاخ ریاستجمهوری ژست میگرفتند. در پسزمینه این شادی، وضعیت برای ویتنامیهای جنوبی باقیمانده و خود کشور ویتنام در آستانه تغییر همیشگی بود.
پس از سقوط سایگون، ویتنام مسیر خود را کاملاً تغییر داد. زیر پرچم «جمهوری سوسیالیستی ویتنام»، کشور به صورت واحد اداره شد و نام شهر پایتخت نیز به «هو شی مین سیتی» تغییر یافت تا نمادی از این تحول ایدئولوژیک باشد.
برای بسیاری از ویتنامیهایی که در ارتباط با دولت سابق بودند، دورهای سخت آغاز شد. افرادی که به ارتش یا دولت جنوبی مرتبط بودند، اغلب به اردوگاههای بازآموزی فرستاده شدند تا ایدئولوژی جدید را بپذیرند. اقتصاد نیز که پس از سالها جنگ دچار فرسایش شده بود، با سیاستهای جدید شامل جمعیتزدایی و برنامهریزی متمرکز، با فقر گسترده و قحطی روبهرو شد.
از منظر جهانی، این رویداد تأثیر عمیقی بر ژئوپولیتیک داشت. برای ایالات متحده، سقوط سایگون نشانه شکست استراتژیک و نیاز به بازتعریف نقشهای جهانی تلقی شد. همچنین، نظریه «دومینو» (Domino Theory) که مبنای اصلی درگیری آمریکا بود، عملاً رد شد.
امروزه، میراث سقوط سایگون همچنان بر هویت ملی ویتنام و حافظه تاریخی جهان سایه انداخته است. در داخل ویتنام، این روز (۳۰ آوریل) به عنوان «روز اتحاد» جشن گرفته میشود و روایت رسمی، بر پیروزی و آزادی تاکید دارد. اما برای جامعه ویتنامیان مقیم خارج و ایالات متحده، این تاریخ یادآور غمانگیز شکست، تبعید و درسهای تلخ جنگ سرد است.
این تقابل روایتها نشان میدهد که چگونه یک رویداد تاریخی میتواند در یک طرف پیروزی و در طرف دیگر، تراژدی تلقی شود. مطالعه دقیق این وقایع، دریچهای به فهم عواقب بلندمدت جنگ، هزینههای انسانی و تحولات قدرت در قرن بیستم فراهم میآورد.