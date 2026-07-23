باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در سخنرانی خود در اجلاس شرق آسیا، به خطرات نظامی شدن منطقه آسیا و اقیانوسیه به دلیل نفوذ ناتو در این منطقه اشاره کرد.

بر اساس بیانیه‌ای که در وب‌سایت وزارت امور خارجه روسیه منتشر شده است، لاوروف توجه ویژه‌ای را بر خطرات نظامی‌سازی در شرق آسیا در پی نفوذ نیرو‌ها و زیرساخت‌های ناتو در منطقه معطوف کرد.

پیش از این، ایگور کوستیوکوف، رئیس اداره اطلاعات اصلی (GRU) ستاد کل نیرو‌های مسلح روسیه، اظهار داشت که آمریکا قصد دارد شبکه‌ای از اتحاد‌ها را تحت کنترل خود در منطقه آسیا و اقیانوسیه برای بازدارندگی در برابر روسیه و چین ایجاد کند.

شانزدهمین نشست وزیران امور خارجه کشور‌های شرق آسیا (EAS) از تاریخ ۲۰ تا ۲۴ جولای ۲۰۲۶ در مانیل، فیلیپین، در حاشیه پنجاه و نهمین نشست وزیران امور خارجه اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) برگزار خواهد شد. فیلیپین ریاست این نشست را در سال ۲۰۲۶ با موضوع «هدایت آینده با هم» بر عهده خواهد داشت.

منبع: آر تی