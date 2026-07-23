۴۷ سال نقض یک بند از سوی آمریکا + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - تفاهمنامه ۱۴ بندی ایران و آمریکا، دو طرف را به احترام متقابل نسبت به حاکمیت و تمامیت ارضی و پرهیز از مداخله در امور داخلی یکدیگر متعهد می کرد، اما مرور ۴۷ سال گذشته از تحریمهای گسترده و تهدیدهای مکرر گرفته تا اقدامات خصمانه، نشان میدهد این اصل بارها از سوی آمریکا نقض شده است.
تحولات اخیر نیز این پرسش را پررنگتر کرده که امضای واشنگتن تا چه اندازه میتواند پشتوانه اجرای تعهداتش باشد. ادامه فشارها و تنشها، از نگاه منتقدان، نشان میدهد مهمترین بند این تفاهمنامه هیچگاه در عمل اجرا نشد و فاصله میان تعهدات مکتوب و عملکرد آمریکا پابرجاست.