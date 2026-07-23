باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

۴۷ سال نقض یک بند از سوی آمریکا + فیلم

بند احترام به حاکمیت و عدم مداخله، مهم‌ترین بخش تفاهم‌نامه ۱۴ بندی ایران و آمریکا به شمار می‌رود؛ بندی که کارنامه چند دهه گذشته واشنگتن، پایبندی به آن را با تردید جدی روبه‌رو می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تفاهم‌نامه ۱۴ بندی ایران و آمریکا، دو طرف را به احترام متقابل نسبت به حاکمیت و تمامیت ارضی و پرهیز از مداخله در امور داخلی یکدیگر متعهد می کرد، اما مرور ۴۷ سال گذشته از تحریم‌های گسترده و تهدیدهای مکرر گرفته تا اقدامات خصمانه، نشان می‌دهد این اصل بارها از سوی آمریکا نقض شده است.

تحولات اخیر نیز این پرسش را پررنگ‌تر کرده که امضای واشنگتن تا چه اندازه می‌تواند پشتوانه اجرای تعهداتش باشد. ادامه فشارها و تنش‌ها، از نگاه منتقدان، نشان می‌دهد مهم‌ترین بند این تفاهم‌نامه هیچگاه در عمل اجرا نشد و فاصله میان تعهدات مکتوب و عملکرد آمریکا پابرجاست.

 
مطالب مرتبط
۴۷ سال نقض یک بند از سوی آمریکا + فیلم
young journalists club

بدعهدی آمریکا بار دیگر محل انتقاد + فیلم

۴۷ سال نقض یک بند از سوی آمریکا + فیلم
young journalists club

امضایی که هرگز اعتبار نداشت + فیلم

۴۷ سال نقض یک بند از سوی آمریکا + فیلم
young journalists club

از تجربه بدعهدی تا تضمینی برای پایان جنگ افروزی دشمن + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
قابی متفاوت از آخرین زیارت هنرمند محبوب اکبر عبدی در حرم امام رضا (ع) + فیلم
۱۸۸۵

قابی متفاوت از آخرین زیارت هنرمند محبوب اکبر عبدی در حرم امام رضا (ع) + فیلم

۰۳ . مرداد . ۱۴۰۵
تنگه هرمز؛ ارث پدری همه ایرانیان + فیلم
۶۳۰

تنگه هرمز؛ ارث پدری همه ایرانیان + فیلم

۰۳ . مرداد . ۱۴۰۵
دست قدرتمند ایران در میدان نبرد با دشمن آمریکایی + فیلم
۶۱۸

دست قدرتمند ایران در میدان نبرد با دشمن آمریکایی + فیلم

۰۳ . مرداد . ۱۴۰۵
سقوط هواپیما بر پشت‌بام یک خانه در آلمان + فیلم
۵۵۱

سقوط هواپیما بر پشت‌بام یک خانه در آلمان + فیلم

۰۳ . مرداد . ۱۴۰۵
راهبرد جدید یمن علیه عربستان؛ «محاصره در برابر محاصره، تشدید در برابر تشدید» + فیلم
۴۱۰

راهبرد جدید یمن علیه عربستان؛ «محاصره در برابر محاصره، تشدید در برابر تشدید» + فیلم

۰۳ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۰ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
اینها رو باید سیاستمداران ببینند و درس عبرت بگیرند
۰
۰
پاسخ دادن