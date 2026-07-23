باشگاه خبرنگاران جوان - کلمات، قدرتمندتر از شمشیرها هستند. یک جمله، یک کامنتِ توهینآمیز در فضایِ مجازی یا یک نقدِ غیرمنصفانه از سویِ یک دوست، میتواند ساعتها یا حتی روزها آرامشِ روانیِ ما را به هم بریزد. در عصرِ دیجیتال که همه در ویترینِ نمایشِ عمومی هستند و هر کسی به خود اجازه میدهد در موردِ جزئیاتِ زندگیِ دیگری قضاوت کند، پدیدهیِ زخمِ زبان تبدیل به یکی از دردهایِ مزمنِ اجتماعی شده است. بسیاری از ما میپرسیم وقتی کسی به ما بیاحترامی میکند، وقتی کسی برایِ تخریبِ شخصیتِ ما در محیطِ کار یا در فضایِ خانواده حرفی نیشدار میزند، بهترین واکنش چیست؟ آیا باید متقابلاً پاسخ دهیم و از حقوقِ خود دفاع کنیم یا باید سکوت کنیم و این کار به معنایِ پذیرشِ ذلت است؟ در جستوجویِ پاسخِ این پرسش، نگاهی به سیره کریمِ اهلبیت، امام حسن مجتبی (ع)، چراغِ راهی است که مرزِ میانِ انفعال و اقتدارِ اخلاقی را به درستی ترسیم میکند.
ماجرایِ مشهورِ مردِ شامی که به امام حسن (ع) توهین کرد، درسی بزرگ برایِ تمامِ اعصار است. تصور کنید فردی از محیطی کاملاً تحتِ تأثیرِ تبلیغاتِ منفی، بدونِ شناختِ قبلی، رودررویِ امام بایستد و سیلِ تهمتها و دشنامها را نثارِ ایشان کند. واکنشِ طبیعیِ هر انسانی در چنین شرایطی، خشم، دفاعِ تهاجمی و یا حداقل دور شدن از آن فرد است. اما امام (ع) نه تنها عصبانی نشدند، بلکه با چهرهای گشاده و تبسمی آرام، آن فرد را به خانه خود دعوت کردند، برایش غذا فراهم کردند و حتی پیشنهادِ کمک به او دادند. این رفتار، فراتر از یک گذشتِ ساده بود؛ این یک مدیریتِ بحرانِ هوشمندانه بود که طرفِ مقابل را در برابرِ بزرگواریِ اخلاقیِ امام خلعِ سلاح کرد.
برایِ پیادهسازیِ این الگو در دنیایِ امروز، باید ابتدا متوجه باشیم که زخمِ زبان، بیش از آنکه نشاندهندهیِ واقعیتِ ما باشد، نشاندهندهیِ دنیایِ درونیِ فردِ توهینکننده است. کسی که به راحتی به دیگران توهین میکند، معمولاً با انبوهی از عقدهها، ناامنیها و رنجهایِ درونی دستوپنج نرم میکند. وقتی در محیطِ کاری، همکارِ شما با کنایه زدن به دستاوردهایتان تلاش میکند شما را تحقیر کند، در واقع او در حالِ نمایشِ ضعفِ خودش است. امام حسن (ع) با درکِ این حقیقت، به جایِ پاسخ دادن به سطحِ پایینیِ کلماتِ آن مردِ شامی، سطحِ رفتارِ خود را بالا برد. ایشان در واقع با این کار، به جایِ جنگیدن با دشمن، دشمنی را در آن فرد نابود کردند. در دنیایِ واقعی، پاسخ دادن به توهین با توهین، فقط چرخه خشونت را تکرار میکند. اگر در اینستاگرام یا توییتر کسی به شما توهین کرد، پاسخِ تندِ شما فقط باعثِ دیده شدنِ بیشترِ آن توهین و درگیر شدنِ بیشترِ شما در این بازیِ سمی میشود.
نکتهیِ ظریفی که در سیره امام حسن (ع) وجود دارد، حفظِ شخصیتِ خود در برابرِ طوفانِ کلمات است. بسیاری از ما وقتی موردِ حمله کلامی قرار میگیریم، هویتِ خود را از دست میدهیم. یعنی بلافاصله شروع میکنیم به توجیه کردنِ خود، عصبانی شدن و یا حتی گریه کردن. این یعنی کنترلِ حالِ ما دستِ آن فردِ توهینکننده افتاده است. امام حسن (ع) در اوجِ آرامش بودند، چون ایشان میدانستند که کیستند و حقیقتِ وجودیشان چیست. کسی که ارزشِ خودش را بداند، با حرفِ دیگران متزلزل نمیشود. وقتی کسی به شما میگوید که کارتان بیارزش است، اگر شما واقعاً به تلاشِ خود ایمان داشته باشید، نیازی ندارید که برایِ اثباتِ خودتان به خشم بیایید. تابآوری، یعنی همین؛ حفظِ ثباتِ درونی در حالی که فضایِ بیرون متلاطم است.
گاهی زخمِ زبان از سویِ دوستان است که دردناکتر از دشمنیِ دشمنان است. ممکن است نزدیکترین فرد به شما، با یک انتقادِ بیجا یا یک قضاوتِ تند، قلبتان را بشکند. اینجاست که مدلِ اخلاقیِ امام حسن (ع) معنایِ دیگری پیدا میکند. ایشان حتی در برابرِ یارانِ خود که گاهی به خاطرِ تصمیماتِ سیاسی یا صلح با معاویه، زبان به انتقادِ تند و حتی توهینِ به ایشان میگشودند، صبرِ بینظیری داشتند. امام میدانستند که آنها از رویِ جهل یا دلسوزیِ افراطی حرف میزنند. هنرِ بزرگِ امام حسن (ع) این بود که به جایِ حذفِ این افراد از زندگیاش، آنها را با مدارا و سعهیِ صدرِ خود مدیریت کرد. در روابطِ دوستانه، وقتی کسی به شما زخمِ زبان میزند، بهترین پاسخ، سکوتِ هوشمندانه یا در صورتِ ضرورت، گفتوگویی آرام است که در آن، شما به جایِ حمله کردن به فرد، از احساسِ خود سخن بگویید. گفتنِ این جمله که حرفِ تو مرا ناراحت کرد، بسیار اثرگذارتر از این است که متقابلاً به او حمله کنید.
باید به یاد داشته باشیم که کریم بودنِ امام حسن (ع) به معنایِ ضعف نیست. کریم بودن یعنی کسی که ظرفیتِ بخششِ بسیار بالایی دارد. در دنیایِ امروز، ما به این نوعِ کرامتِ روانی نیاز داریم. کرامتِ روانی یعنی من آنقدر قوی هستم که میتوانم بدیِ تو را با خوبی پاسخ دهم یا حداقل آن را نادیده بگیرم، چون آرامشِ خودم برایم از هر چیزی مهمتر است. وقتی فردی توهین میکند، اگر شما به او واکنشِ منفی نشان دهید، در واقع دارید به او انرژی میدهید و اجازه میدهید در فضایِ ذهنیِ شما زندگی کند. اما وقتی با کرامت از کنارش میگذرید، او را نادیده گرفتهاید و این نادیده گرفتن، بزرگترین ضربه به کسی است که تشنهیِ دیدهشدن از طریقِ جنجال است.
در زندگیِ روزمره، چه در محیطِ اداری، چه در فضایِ خانواده و چه در فضایِ مجازی، تمرینِ این مدلِ اخلاقی، نیاز به زمان و تربیتِ نفس دارد. اولین گام، مکثِ قبل از واکنش است. وقتی کسی به شما حرفِ بدی میزند، بلافاصله واکنش نشان ندهید. این فاصله، همان فضایِ امنِ تصمیمگیری است. در این چند ثانیه مکث، به خودتان یادآوری کنید که رفتارِ او ناشی از محدودیتِ دیدِ اوست. سپس انتخاب کنید که آیا این موضوع ارزشِ انرژیِ شما را دارد یا خیر. اکثرِ اوقات، بهترین پاسخ، سکوتِ سرشار از وقار است. امام حسن (ع) با سکوت و لبخندِ خود، مردِ شامی را چنان شرمنده کرد که او خود اقرار کرد که تا پیش از آن لحظه، امام را دشمنترینِ مردم نسبت به خود میدانست، اما حالا او را محبوبترینِ مردم میداند. این قدرتِ کیمیایِ اخلاق است که دشمن را به دوست تبدیل میکند.
ترسِ بسیاری از ما این است که اگر پاسخ ندهیم، فکر میکنند ضعیف هستیم یا حقِ ما را پایمال میکنند. اما در سیره امام حسن (ع)، عزتنفس دقیقاً از همین نقطه میآید. پاسخ ندادن به توهین با توهین، به معنایِ پذیرشِ ظلم نیست؛ بلکه به معنایِ نقد نکردنِ خود با ابزارِ دشمن است. شما با بلند نگه داشتنِ سطحِ اخلاقِ خود، در واقع دارید از عزتِ نفسِ خود دفاع میکنید. وقتی کسی به شما فحش میدهد، اگر فحش بدهید، سطحِ خود را تا سطحِ او پایین آوردهاید. اما اگر در جایگاهِ والایِ انسانیِ خود باقی بمانید، اوست که در برابرِ شکوهِ اخلاقِ شما احساسِ کوچکی میکند. این عزتِ نفسِ پایدار است که در درازمدت، احترامِ واقعی را برایِ شما به ارمغان میآورد.
در نهایت، باید متوجه بود که این نوعِ برخورد، تمرینی برایِ رشدِ شخصی است. اگر شما بتوانید در برابرِ زخمِ زبانِ دیگران آرام بمانید، نشاندهندهیِ آن است که بر احساساتِ خود مسلط هستید. در دنیایِ شلوغِ امروز، کسی که بر احساساتش مسلط است، بر دنیایِ خودش مسلط است. الگو گرفتن از امام حسن (ع) یعنی یاد گرفتنِ این نکته که من اجازه نمیدهم هیچکسِ دیگری، از طریقِ کلماتش، دمایِ احساسیِ زندگیِ مرا تغییر دهد. من خودم نگهبانِ آرامشِ خودم هستم. این نوعِ نگاه، نه تنها از ما فردی صبور میسازد، بلکه باعث میشود در محیطهایِ اجتماعی به عنوانِ فردی قوی، موقر و تأثیرگذار شناخته شویم که در برابرِ هر بادی، نمیلرزد. راهبردِ امام حسن (ع) برایِ خنثیسازیِ زخمِ زبان، نه یک تاکتیکِ دفاعیِ صرف، بلکه هنرِ تبدیلِ محیطِ تنشزا به محیطی آرام از طریقِ نفوذِ اخلاقی است. این همان قدرتِ نرمِ اهلبیت است که در تمامِ شرایط، پیروزِ میدانِ اخلاق و انسانیت هستند.
منبع: خبرآنلاین