باشگاه خبرنگاران جوان - آمریکا می‌گوید که ایران در جنگ سایبری، ابتکار عمل را در دست گرفته است. در اقدامی بی‌سابقه که نشان‌دهنده اجماع راهبردی در بالاترین سطوح امنیتی واشنگتن است پنج نهاد کلیدی دولتی ایالات متحده – شامل اف‌بی‌آی (FBI)، آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت (CISA)، آژانس امنیت ملی (NSA)، وزارت انرژی و آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) – با انتشار یک هشدار مشترک و فوری، هم‌افزایی خود را برای مقابله با موج گسترده و مستمر حملات سایبری گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته‌اند.

این ائتلاف نهادی که برای نخستین بار با این ترکیب و با این سطح از فوریت تشکیل شده، هدف خود را «حفاظت یکپارچه از شریان‌های حیاتی ایالات متحده» اعلام کرده و هشدار داده است که زیرساخت‌های انرژی، آب و خدمات دولتی در خط مقدم این تهدید قرار دارند.

به گزارش آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ایالات متحده، هشدار منتشرشده مدعی است که هکر‌های ایرانی موفق شده‌اند به عمیق‌ترین لایه‌های سیستم‌های صنعتی آمریکا – یعنی کنترل‌کننده‌های منطقی برنامه‌پذیر (PLC) – نفوذ کرده و آنها را مختل سازند.

این گزارش مدعی است: این حملات که از مارس ۲۰۲۶ به‌طور قابل‌توجهی تشدید شده، تاکنون چندین بخش حیاتی از جمله شبکه‌های انرژی (نفت، گاز و...)، تأسیسات آب و فاضلاب، و خدمات دولتی را هدف قرار داده است.

اسناد منتشرشده ادعا کرده است که گروه مهاجم با عنوان «شبکه‌های خاموش» و با ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) شناسایی شده و با استفاده از چندین لایه پنهان‌سازی (Obfuscation) و بهره‌گیری از طیف گسترده‌ای از آدرس‌های آی‌پی و سرور‌های پراکنده، به دستگاه‌های PLC متصل به اینترنت دسترسی یافته است.

کارشناسان معتقدند این ساختار منعطف و توزیع‌شده، ردیابی و شناسایی منشأ حملات را برای سامانه‌های دفاعی آمریکا به‌شدت دشوار ساخته است.

نکته حائز اهمیت آنکه بر اساس ادعای این گزارش آمریکایی‌ها، دامنه نفوذ فراتر از یک برند خاص است؛ سازمان‌های امنیتی آمریکا تأیید کرده‌اند که دستگاه‌های Rockwell Automation، Schneider Electric، Siemens و حتی سایر برند‌های کمترشناخته‌شده PLC نیز مورد هدف قرار گرفته‌اند. این موضوع حاصل سال‌ها سرمایه‌گذاری، آموزش نخبگان و توسعه فناوری‌های بومی در ایران است.

بر اساس ادعای کارشناسان فنی CISA، مهاجمان صرفاً دستگاه‌ها را از کار نینداخته‌اند، بلکه منطق داخلی برنامه‌ها را دستکاری کرده‌اند. به‌عنوان مثال، در یکی از تأسیسات قربانی، هکر‌ها کد‌هایی به برنامه اضافه کرده‌اند که دستورات ایمنی و خاموشی اضطراری (Emergency Shutdown) را غیرفعال می‌سازد، بدون آنکه اپراتور‌ها متوجه تغییرات شوند. این یعنی یک تأسیسات می‌تواند بدون هیچ هشداری وارد شرایط ناایمن و بحرانی شود و پیامد‌هایی فاجعه‌بار همچون نشت مواد، آتش‌سوزی یا انفجار را به دنبال داشته باشد. این امر موجب ایجاد حوادث با منشاء ناشناخته می‌شود.

در ادامه این گزارش ادعا شده است که این عملیات دیگر یک «نفوذ اطلاعاتی» صرف نیست؛ مهاجمان به‌صورت مستقیم بر فرآیند‌های فیزیکی و صنعتی تأثیر گذاشته‌اند که می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری مانند قطع گسترده آب و برق، یا حتی انفجار در تأسیسات پتروشیمی و نیروگاهی داشته باشد. این حملات در شرایطی تشدید شده که روابط ایران و آمریکا بر سر مسائل منطقه‌ای و هسته‌ای به شدت متشنج است. بر اساس ادعای این‌گزارش، تحلیلگران معتقدند این عملیات پیامی روشن به واشنگتن دارد: «ایران می‌تواند پیش از هر درگیری نظامی، زیرساخت‌های شما را از کار بیندازد.»

گزارش‌های سیزا همچنین مدعی است که این عملیات فقط به آمریکا محدود نبوده و الگوی مشابهی می‌تواند برای زیرساخت‌های حیاتی سایر کشور‌های غربی از جمله کشور‌های اروپایی و رژیم صهیونیستی نیز تکرار شود. افشای این هشدار توسط نهاد‌های امنیتی آمریکا، عملاً یک اعتراف تلویحی به آسیب‌پذیری شدید شبکه‌های صنعتی غرب در برابر حملات سایبری ایران محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، بسیاری از ناظران بین‌المللی معتقدند جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر به یکی از قدرت‌های برتر سایبری جهان تبدیل شده است. عملیات «شبکه‌های خاموش» را باید نقطه عطفی در تاریخ جنگ‌های سایبری دانست: برای اولین بار، یک گروه هکری دولتی توانسته به‌طور همزمان و مؤثر، دستگاه‌های صنعتی چندین برند معتبر جهانی را در گستره‌ای وسیع هدف قرار دهد و اختلال ایجاد کند.

با افزایش تنش‌ها در منطقه و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، به نظر می‌رسد این حملات نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه با تاکتیک‌های پیچیده‌تر و اهداف گسترده‌تری ادامه خواهد یافت.

منبع: تسنیم