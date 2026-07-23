از متوقف کردن فرد مزاحم مسلح تا کشف سرقت، قاچاق و تریاک

باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس طی عملیات‌هایی موفق به دستگیری سارق، متوقف کردن فرد مزاحم مسلح، کشف تریاک، توقیف ماینر‌های غیرمجاز و کالا‌های قاچاق شدند.

دستگیری سارق با اعتراف به ۴۰ فقره سرقت

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارق کابل برق با اعتراف به ۴۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق و مخابرات در شهرک سلطان آباد و جرسقان، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران کلانتری ۴۰ سلطان آباد و پایگاه تجسس قرار گرفت.

او افزود: ماموران با انجام اقدامات پلیسی موفق شدند یک سارق که اقدام به سرقت کابل‌های برق و مخابرات می‌کرد را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه در بازرسی از سارق تعدادی کابل برق و مخابرات کشف شد، گفت: متهم در بازجویی فنی به ۴۰ فقره سرقت اعتراف کرد.

این مقام انتظامی از ساکنان آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه رفت و آمد مشکوک افراد ناشناس بخصوص در ساعات پایانی شب موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کشف کالا‌های قاچاق در پاسارگاد

فرمانده انتظامی پاسارگاد از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش ۴۲ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ دوم محمدحسین علی‌زاده فرمانده انتظامی پاسارگاد بیان کرد: در اجرای طرح ویژه ۷۲ ساعته مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی پاسارگاد با ایجاد تور‌های ایست و بازرسی مقطعی در محور‌های مواصلاتی موفق به توقیف ۳ دستگاه اتوبوس و یک سواری پژو حال بار شدند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو‌ها در مجموع ۱۶ دستگاه لپ‌تاپ، ۲ دستگاه ماشین لباسشویی و اسپیلت، ۷۷ دستگاه باتری و ۱۴ هزار عدد قرص متادون خارجی قاچاق و بدون مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی پاسارگاد با اشاره به اینکه رانندگان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، تصریح کرد: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۴۲ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ علی‌زاده با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز، گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک ضرورت اقتصادی و امنیتی است و پلیس پاسارگاد با اجرای طرح‌های هدفمند و هوشمندانه، اجازه نخواهد داد سودجویان با ورود کالای غیرمجاز، اقتصاد کشور و سلامت جامعه را تهدید کنند.

توقیف تریاک در خرمبید

فرمانده انتظامی شهرستان خرمبید از کشف ۳ کیلوگرم تریاک خبر داد.

سرهنگ عبدالرضا زارع فرمانده انتظامی شهرستان خرمبید اظهار کرد: ماموران ایست و بازرسی شهید جنتی‌فر هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از چمدان همراه یکی از مسافران ۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

فرمانده انتظامی خرمبید گفت: قاچاق مواد مخدر تهدیدی جدی برای جامعه و خانواده‌ها است و مبارزه با سوداگران مرگ تکلیف همگانی است که نیروی انتظامی درخصوص این موضوع به صورت قاطع برخورد خواهد کرد.

متوقف کردن فرد مزاحم مسلح در فسا

فرمانده انتظامی شهرستان فسا گفت: فردی که برای تجمع مردم حماسه ساز ایجاد مزاحمت کرده بود، هنگام قدرت نمایی با سلاح سرد دستگیر شد.

سرهنگ لطف الله محمدی فرمانده انتظامی شهرستان فسا اظهار کرد: با گزارش مردمی مبنی بر تردد خودرو پژو ۴۰۵ در محل تجمع مردم حماسه ساز و ایجاد مزاحمت برای شهروندان، ماموران پلیس پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

او ادامه داد: افسران کلانتری ۱۱ شهدا متهم را در یکی از محلات شهر در حالی دستگیر کردند که شرایط روحی طبیعی نداشته و با سلاح سرد برای اهالی آن محل نیز قدرت نمایی می‌کرد.

رئیس پلیس فسا اضافه کرد: متهم پس از تکمیل تحقیقات روانه دادسرا شد.

توقیف ماینر‌های بدون مجوز در شیراز

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس از کشف ۲۱ دستگاه ماینر بدون مجوز در شهرستان شیراز خبر داد.

سرهنگ محمدرضا رضایی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس، بیان کرد: در جهت طرح برخورد با قاچاق، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی از خبری مبنی بر نگهداری تعدادی ماینر غیرمجاز در یک منزل مسکونی واقع در یکی از محله‌های شیراز مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران انتظامی به همراه معاون دادستان به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن منزل ۲۱ دستگاه ماینر بدون مجوز را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس با اشاره به اینکه برابر اعلام نظر کارشناسان مربوطه ارزش اقلام مکشوفه ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و یک نفر دستگیر و به مرجع قانونی معرفی شد.

منبع: پلیس فارس