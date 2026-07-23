باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری گفت: این دومین روز پیاپی است که سرعت باد در زابل از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت فراتر می‌رود. همچنین در زهک سرعت باد ۷۴ کیلومتر بر ساعت و دید افقی سه هزار متر ثبت شد.

حیدری با اشاره به فعالیت سامانه مونسونی در استان گفت: طی شبانه‌روز گذشته از پنج ایستگاه باران‌سنجی استان گزارش بارندگی دریافت شد که بیشترین میزان بارش با ۹.۲ میلی‌متر از ایستگاه سرکور زبری‌بگ ثبت شد. همچنین در ایستگاه‌های پیپ و کارواندر هر کدام ۸ میلی‌متر و در ایستگاه اسپتکی ۴ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسید.

حیدری ادامه داد: تا یکشنبه هفته آینده در ارتفاعات جنوبی، شرق، سواحل و برخی ارتفاعات مرکزی استان، رگبار باران، رعدوبرق، تندباد موقتی و احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود و در شمال استان نیز وزش باد شدید، گردوخاک و گاهی طوفان گردوخاک تداوم خواهد داشت.

وی به شهروندان توصیه کرد از ترددهای غیرضروری هنگام گردوخاک، توقف در حاشیه رودخانه‌های فصلی و حضور در ارتفاعات هنگام وقوع رعدوبرق خودداری کنند.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان