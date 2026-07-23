باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار برخی اخبار و شایعات در فضای مجازی مبنی بر شنیده شدن صدای انفجار در مناطقی از شهر شیراز، بررسیهای میدانی نشان میدهد این ادعا تا لحظه (ساعت ۲۲:۱۰) صحت ندارد و هیچگونه اصابت یا انفجار جدیدی در این شهر گزارش نشده است.
براساس اعلام مقامات امنیتی، از صبح امروز تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر وقوع حمله، انفجار یا اصابت در سطح شهر شیراز دریافت نشده و شرایط در این کلانشهر کاملاً عادی و تحت کنترل است.
همچنین مقامات مسئول از شهروندان خواستهاند اخبار مربوط به مسائل امنیتی را صرفاً از رسانههای رسمی و مراجع معتبر دنبال کرده و به شایعات و خبرسازیهای منتشرشده در فضای مجازی توجه نکنند.
منبع: تسنیم