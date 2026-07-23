در این بیانیه آمده است: نخست‌وزیر جمهوری عراق روز پنجشنبه اول مرداد ۱۴۰۵، در پاسخ به دعوت رسمی رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران و در رأس هیأتی بلندپایه از مقامات سیاسی، امنیتی و اقتصادی، سفری رسمی به تهران انجام داد و در جریان این سفر با دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و جمعی از مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس این بیانیه، دو طرف ضمن بررسی آخرین وضعیت روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و مسائل بین‌المللی، بر تداوم گفت‌وگوهای سازنده، تعمیق روابط راهبردی و توسعه همکاری‌ها بر پایه اعتماد متقابل، حسن همجواری و منافع مشترک تأکید کردند.

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق همچنین توافق کردند سندی جامع و راهبردی برای نهادینه‌سازی همکاری‌های بلندمدت در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سایر زمینه‌های مورد علاقه مشترک تدوین شود و مقرر شد وزیران امور خارجه دو کشور، پیش‌نویس نهایی این سند را در اسرع وقت برای امضا و اجرا به مقامات عالی دو کشور ارائه کنند.

در این بیانیه، توسعه روابط در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، علمی، فناوری، زیرساختی و مناسبات مردمی، ضرورتی راهبردی در راستای تأمین منافع مشترک دو کشور توصیف شده و دو طرف بر اراده سیاسی مشترک برای تبدیل روابط ایران و عراق به الگویی موفق از همکاری‌های منطقه‌ای مبتنی بر احترام متقابل، حسن همجواری و منافع مشترک تأکید کرده‌اند.

دو کشور همچنین توافق کردند کمیسیون عالی مشترک ایران و عراق، با هدف پیگیری اجرای توافقات و تعمیق همکاری‌های راهبردی، سالانه در سطح رؤسای دولت‌های دو کشور و به‌صورت متناوب در تهران و بغداد برگزار شود.

در بخش دیگری از بیانیه، جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت عراق به دلیل همبستگی، میزبانی و مشارکت گسترده در مراسم تشییع پیکر امام شهید، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، قدردانی کرده و دو طرف این رویداد را نمادی از پیوندهای عمیق تاریخی، دینی و مردمی میان دو کشور دانستند.

در حوزه همکاری‌های اقتصادی نیز ایران و عراق بر تسریع در تکمیل پروژه راه‌آهن بصره ـ شلمچه، افزایش حجم مبادلات تجاری، توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک، تسهیل تجارت، تقویت همکاری‌های بانکی و مالی و گسترش همکاری در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، ترانزیت، صنعت، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی تأکید کردند و خواستار رفع موانع اجرایی، حقوقی و اداری برای تسریع در اجرای پروژه‌های مشترک شدند.

دو طرف همچنین بر اجرای کامل تمامی توافق‌نامه‌ها، اسناد و یادداشت‌های تفاهم منعقدشده میان دو کشور تأکید و خواستار تسریع در عملیاتی شدن آنها شدند.

در بخش محیط‌زیست، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق با اشاره به چالش‌های مشترک ناشی از تغییرات اقلیمی، خشکسالی، ریزگردها و مدیریت منابع آب، بر گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی و اجرایی، حفاظت از تالاب‌های مشترک، صیانت از تنوع زیستی، توسعه فناوری‌های نوین زیست‌محیطی و ایجاد سازوکارهای مشترک برای مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی تأکید کردند.

در حوزه امنیتی و منطقه‌ای نیز دو کشور ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه، بر ضرورت تقویت همکاری‌های امنیتی، مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، جرائم سازمان‌یافته، قاچاق و سایر تهدیدهای فرامرزی تأکید کرده و ادامه هماهنگی‌های دوجانبه و چندجانبه را برای حفظ امنیت، ثبات و توسعه منطقه ضروری دانستند.

ایران و عراق همچنین بر توسعه همکاری‌های فرهنگی، علمی، دانشگاهی، رسانه‌ای، گردشگری و زیارت‌های دینی و تقویت پیوندهای مردمی به عنوان پایه‌ای اساسی برای استقرار روابط راهبردی بلندمدت میان دو کشور تأکید کردند.

در پایان این بیانیه، دو کشور با تأکید بر استمرار گفت‌وگوهای راهبردی، اجرای کامل توافقات مشترک و گسترش همکاری‌های همه‌جانبه، تصریح کردند که توسعه روابط دوجانبه علاوه بر تأمین منافع مشترک دو ملت، به تقویت ثبات، امنیت، رفاه، همگرایی و توسعه پایدار در منطقه غرب آسیا کمک خواهد کرد.

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق همچنین با تأکید بر اینکه حل‌وفصل بحران‌های منطقه‌ای تنها از مسیر گفت‌وگو، دیپلماسی و مشارکت سازنده کشورهای منطقه امکان‌پذیر است، حمایت خود را از راه‌حل‌های سیاسی و مسالمت‌آمیز مبتنی بر اصول حقوق بین‌الملل اعلام کردند و بار دیگر بر موضع ثابت و اصولی خود در حمایت از ملت فلسطین و تحقق حقوق مشروع آنان، از جمله تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف، تأکید کردند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت