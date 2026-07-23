باشگاه خبرنگاران جوان - تیم اندرسون، مدیر مرکز مطالعات ضدهژمونی در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی درباره کشتن غیرنظامیان و دانش آموزان مدرسه میناب از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی و ضرورت مجازات شدن آنها گفت: قصد آنها کشتن غیرنظامیان و کشتن کودکان است و سپس دست به کشتن غیرنظامیان و کودکان می‌زنند. وقتی کسانی که چنین کار‌هایی انجام می‌دهند مجازات نمی‌شوند، باعث می‌شود دوباره همان کار را تکرار کنند. چند سال پیش، یکی از دیپلمات‌های ارشد عرب به من گفت که یکی از اشتباهات بزرگ این بود که آنها هرگز بابت جنایت‌هایشان (برای مثال در عراق) مجازات نشدند.

اندرسون ادامه داد: اگر ببینیم همان الگو اینجا هم تکرار می‌شود، این امر فرهنگ مصونیت از مجازات را تقویت خواهد کرد و این روند مداوم پاسخگو نبودن در قبال این جنایت‌های جدی را گسترش خواهد داد؛ این در حالی است که دقیقاً می‌دانیم این جنایت‌ها چه بوده‌اند و چه کسانی آنها را مرتکب شده‌اند. این وضعیت واقعاً غیرقابل تحمل است. هیچ فایده‌ای ندارد که منتظر بمانیم تا مقام‌های اسرائیل یا دولت آمریکا به اشتباهات خود اعتراف کنند.

مدیر مرکز مطالعات ضدهژمونی افزود: برای مثال، می‌دانیم که ترامپ تلاش می‌کند واقعیت را مبهم جلوه دهد، سعی می‌کند بگوید تصاویر دستکاری شده‌اند و ما هرگز نخواهیم فهمید که واقعاً چه اتفاقی افتاده است. هیچ مجرمی در یک دادگاه کیفری با چنین طفره رفتن و ابهام آفرینی از مجازات نمی‌گریزد. این وظیفه قربانیان و حامیان آنهاست که نوعی مجازات را بر این مجرمان اعمال کنند. نباید اجازه دهیم آنها بدون مجازات بمانند.