باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی و آزادراه‌های کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در محورهای هراز و آزادراه تهران-شمال روان است، اما در برخی مقاطع محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران و البرز، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: ترافیک سنگین در محور چالوس در مسیر رفت و برگشت، حدفاصل بیلقان تا سرودار و محدوده سیاه‌بیشه جریان دارد.

محرابی‌نیا ادامه داد: در آزادراه تهران-پردیس و محور قدیم تهران-بومهن، حدفاصل پل اتوبان بابایی تا جاجرود نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به وضعیت تردد در محور فیروزکوه گفت: ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال این محور و در محدوده گیلاوند مشاهده می‌شود.

وی تصریح کرد: تردد در محورهای هراز، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان بوده و همچنین محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن و آزادراه تهران-پردیس در مسیر شمال به جنوب نیز از تردد روان برخوردار هستند.

محرابی‌نیا با بیان اینکه تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، اظهار کرد: در سایر محورهای کشور نیز ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج و در محدوده گلشهر گزارش شده است.

وی همچنین از انسداد یک محور مواصلاتی خبر داد و گفت: محور بندرعباس-لار در محدوده کلمت‌علی و تردد از مسیر جایگزین کهورستان، میناب و بندرعباس انجام می‌شود.