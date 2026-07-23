باشگاه خبرنگاران‌جوان؛محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: طی چند روی آینده شاهد، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید در برخی استان‌های شمالی و جنوبی کشور هستیم.

وی افزود: امشب در برخی مناطق استان‌های زنجان، مازندران، شرق گیلان، جنوب اردبیل، جنوب آذربایجان شرقی، ارتفاعات قزوین، البرز، تهران و سمنان در برخی ساعات رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک را شاهد هستیم.

وی ادامه داد:این وضعیت جوی روز جمعه در استان‌های اردبیل، مازندران و شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی برقرار است.

او بیان کرد:طی چهار روز آینده رشد ابرهای همرفتی، رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گرد و خاک در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، کرمان و شمال و شرق هرمزگان (به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب) دور از انتظار نیست.

ضیائیان توضیح داد: در پنج روز آینده برای مناطقی از شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز گاهی وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

او گفت: از روز جمعه تا یکشنبه روند افزایش نسبی دما در نیمه شمالی کشور حاکم خواهد شد.روز جمعه و شنبه، تنگه هرمز و تا روز دوشنبه، شرق دریای عمان مواج خواهد بود.