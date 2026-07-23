باشگاه خبرنگاران جوان - برخی فعالان رسانه‌ای و تحلیلگران غربی معتقدند مجموعه‌ای از عوامل از جمله کاهش ذخایر تسلیحاتی، گزارش‌های منتشرشده درباره تلفات و تخلیه برخی پایگاه‌های آمریکا در منطقه، نشان می‌دهد واشنگتن در دستیابی به اهداف خود با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. به اعتقاد آنها، افزایش تهدید‌ها علیه زیرساخت‌های غیرنظامی نیز بیش از آنکه نشانه برتری باشد، بیانگر افزایش فشار بر آمریکا است.

همزمان، نگرانی‌ها درباره بازار جهانی انرژی و اختلال در مسیر‌های انتقال نفت نیز بر فشار‌های موجود افزوده است. در چنین شرایطی، منتقدان سیاست‌های واشنگتن معتقدند هرچه آمریکا برای تغییر معادلات منطقه تلاش بیشتری می‌کند، هزینه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی بیشتری متحمل می‌شود و خروج از این وضعیت دشوارتر خواهد شد.