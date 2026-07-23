وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حجم مبادلات تجاری ایران و عراق، از برنامه‌ریزی برای متعادل‌سازی تراز تجاری میان دو کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه روابط تجاری ایران و عراق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار کرد: بخش عمده روابط اقتصادی دو کشور در حوزه صادرات ایران متمرکز شده و سهم قابل توجهی از آن به صادرات حامل‌های انرژی از جمله گاز و برق اختصاص دارد.

وی افزود: تراز تجاری ایران و عراق به نفع ایران است و اختلاف قابل توجهی میان میزان صادرات و واردات دو کشور وجود دارد.

مدنی‌زاده با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های اقتصادی دوجانبه تصریح کرد: در تلاش هستیم با تعریف زمینه‌های جدید همکاری و توسعه مبادلات تجاری، تراز تجاری میان دو کشور را تا حدودی متعادل‌تر کنیم و از ظرفیت‌های موجود برای گسترش روابط اقتصادی بهره ببریم.

 

برچسب ها: اقتصاد ، رشد اقتصادی
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