باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه «تایمز اسرائیل» گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی فردا (جمعه) نشست امنیتی را با حضور وزیران ارشد و دستیاران خود برگزار خواهد کرد.

این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تهدید‌های جدیدی علیه ایران مطرح کرده است.

با این حال، رسانه‌های عبری می‌گویند که مقامات صهیونیست درباره مسیر پیش‌رو اطمینان ندارند. یک مقام ارشد اسرائیلی به کانال ۱۲ این رژیم گفت: «همه‌چیز به ترامپ بستگی دارد. ما نمی‌دانیم او به کدام سمت می‌رود».

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که رسانه‌های صهیونیستی از افزایش سطح آماده‌باش نظامی این رژیم همزمان با تشدید تنش‌ها با ایران خبر داده‌اند. بر اساس گزارش کانال ۱۲، مقامات آمریکایی به همتایان صهیونیست خود اعلام کرده‌اند که برای هرگونه تحول احتمالی آماده باشند.

در همین حال، نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی این رژیم نیز سطح هشدار خود را در انتظار هرگونه تشدید تنش با ایران افزایش داده‌اند.

منبع: تایمز اسرائیل