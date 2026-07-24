همزمان با افزایش سطح آماده‌باش در سرزمین‌های اشغالی، نخست وزیر رژیم صهیونیستی فردا با وزیران و دستیاران خود جلسه امنیتی برگزار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه «تایمز اسرائیل» گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی فردا (جمعه) نشست امنیتی را با حضور وزیران ارشد و دستیاران خود برگزار خواهد کرد.

این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تهدید‌های جدیدی علیه ایران مطرح کرده است.

با این حال، رسانه‌های عبری می‌گویند که مقامات صهیونیست درباره مسیر پیش‌رو اطمینان ندارند. یک مقام ارشد اسرائیلی به کانال ۱۲ این رژیم گفت: «همه‌چیز به ترامپ بستگی دارد. ما نمی‌دانیم او به کدام سمت می‌رود».

 این گزارش در حالی منتشر می‌شود که رسانه‌های صهیونیستی از افزایش سطح آماده‌باش نظامی این رژیم همزمان با تشدید تنش‌ها با ایران خبر داده‌اند. بر اساس گزارش کانال ۱۲، مقامات آمریکایی به همتایان صهیونیست خود اعلام کرده‌اند که برای هرگونه تحول احتمالی آماده باشند.

در همین حال، نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی این رژیم نیز سطح هشدار خود را در انتظار هرگونه تشدید تنش با ایران افزایش داده‌اند.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، رژیم صهیونیستی ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
بلوک مقاومت: عقب‌نشینی اشغالگران نمایشی است
آماده‌باش سراسری در اسرائیل درپی احتمال شدید شدن جنگ
طوفان ۲۱۱ میلیون نفری شهردار نیویورک علیه نتانیاهو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
عربستان شرط عادی‌سازی با اسرائیل را اعلام کرد
سنای آمریکا طرح محدودیت جنگ با ایران را رد کرد
قطعنامه غیرالزام‌آور مجلس نمایندگان آمریکا برای پایان جنگ
مقر فرماندهی نیروی زمینی کویت هدف حمله قرار گرفت
آماده‌باش سراسری در اسرائیل درپی احتمال شدید شدن جنگ
بلوک مقاومت: عقب‌نشینی اشغالگران نمایشی است
راین‌متال: اروپا نباید به سلاح آمریکا وابسته باشد
هشدار لاوروف درباره نفوذ ناتو در آسیا
تهدید نظامی ترامپ علیه ایران
توصیه آمریکا به شهروندانش در آسیای غربی درباره پرواز‌های هوایی
آخرین اخبار
وزرای امور خارجه چین و آسه‌آن خواستار پایان فوری درگیری جنگ آمریکا و ایران شدند
نماینده ایران در سازمان ملل: به دفاع از تمامیت ارضی خود ادامه خواهیم داد
ادعای نیویورک تایمز: ایران آتش‌بس موقت ترامپ را رد کرد
رسانه‌های عبری: سفر نتانیاهو به واشنگتن در هفته آینده بعید است
نتانیاهو درباره تحولات اخیر، جلسه امنیتی برگزار می‌کند
توصیه آمریکا به شهروندانش در آسیای غربی درباره پرواز‌های هوایی
تهدید نظامی ترامپ علیه ایران
مقر فرماندهی نیروی زمینی کویت هدف حمله قرار گرفت
عربستان شرط عادی‌سازی با اسرائیل را اعلام کرد
سنای آمریکا طرح محدودیت جنگ با ایران را رد کرد
هشدار لاوروف درباره نفوذ ناتو در آسیا
آماده‌باش سراسری در اسرائیل درپی احتمال شدید شدن جنگ
قطعنامه غیرالزام‌آور مجلس نمایندگان آمریکا برای پایان جنگ
راین‌متال: اروپا نباید به سلاح آمریکا وابسته باشد
بلوک مقاومت: عقب‌نشینی اشغالگران نمایشی است
تخلیه ده‌ها هزار نفر در پی آتش‌سوزی‌های شدید جنوب فرانسه
پس از کرونا، گرمای هوا مرگبارترین روز‌های قرن را در بلژیک رقم زد 
زلنسکی از احتمال برگزاری مذاکرات سه‌جانبه با روسیه و آمریکا تا پاییز خبر داد
طوفان ۲۱۱ میلیون نفری شهردار نیویورک علیه نتانیاهو
انصارالله انتخاب خلیل الحیه را به عنوان رئیس حماس تبریک گفت
زلنسکی به آمریکا می‌رود
افزایش بی‌سابقه موارد آبله مرغان در غزه در بحبوحه شرایط دشوار بهداشتی
نفت ۱۰۰ دلاری، بازار‌ها را نگران تورم کرد
ترامپ برای توافق هسته‌ای با عربستان شرط گذاشت
چین خواستار از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا شد
قیمت نفت به آستانه ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید
اتحادیه اروپا بر سر بسته بیست و یکم تحریم‌های روسیه به توافق رسید
ادعای روبیو: ایران در مورد توافق جدی نیست
چندین نفتکش مسیر خود را در دریای سرخ تغییر دادند
یک کشته و ۴ زخمی در حمله اوکراین به کریمه