کنایه کاربران فضای مجازی به روایت پیروزی آمریکا + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - کاربران شبکه‌های اجتماعی با بازنشر اظهارات یک سناتور آمریکایی که راهبرد دولت ترامپ در جنگ با ایران را شکست‌خورده توصیف کرد، روایت‌های رسمی واشنگتن از تحولات جنگ را به چالش کشیدند. بسیاری از کاربران با انتشار تصاویر، اخبار و هشتگ‌های مختلف، عملکرد آمریکا را نشانه ناکامی در دستیابی به اهداف خود دانستند.

در کنار این واکنش‌ها، برخی کاربران با انتشار مطالبی درباره حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا و تحولات منطقه، این رخداد‌ها را نشانه تغییر معادلات به سود ایران توصیف کردند. همچنین سخنان رهبر انقلاب درباره درس‌های فراموش‌نشدنی به آمریکا نیز در میان کاربران بازتاب گسترده‌ای داشت و با واکنش‌های فراوانی همراه شد.