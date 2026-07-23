باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری رویترز گزارش داد که سنای آمریکا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را که توسط اعضای دموکرات ارائه شده بود و هدف آن توقف جنگ علیه ایران تا زمان کسب مجوز از کنگره توسط دولت آمریکا بود، مسدود کرد.

به گفته این آژانس، پیش‌نویس قطعنامه مربوط به اختیارات جنگی پس از رای‌گیری اعضای شورا با ۴۹ رای مخالف و ۴۷ رای موافق، شکست خورد.

این رای‌گیری در بحبوحه بحث‌های جاری در کنگره بر سر اختیارات رئیس‌جمهور برای استفاده از نیروی نظامی علیه ایران صورت می‌گیرد. دموکرات‌ها استدلال خود را بر اساس قطعنامه اختیارات جنگی ۱۹۷۳ مطرح می‌کنند که به کنگره حق نظارت بر درگیری‌های نظامی را می‌دهد، در حالی که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، همچنان از اختیارات خود برای مدیریت عملیات نظامی دفاع می‌کند.

این پیش‌نویس قطعنامه، جدیدترین تلاش در کنگره برای منوط کردن هرگونه اقدام نظامی علیه ایران به تصویب مجلس است، آن هم در بحبوحه تشدید اختلاف نظر بین دموکرات‌ها و دولت آمریکا بر سر نحوه اداره جنگ و اختیارات رئیس‌جمهور برای تصمیم‌گیری در مورد استفاده از نیروی نظامی.

منبع: المیادین