مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی از وقوع سه حادثه در کمتر از ۱۲ ساعت در محور ارومیه _ سلماس خبر داد که در مجموع ۱۰ مصدوم برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید محبوبی مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: حادثه اول ساعت ۱۰:۱۵ امروز پنجشنبه اول مردادماه ۱۴۰۵ به وقوع پیوست که گزارشی مبنی بر واژگونی پیکان وانت با ۱ مصدوم در محور ارومیه به سلماس اعلام بود.

وی افزود: حادثه دوم در ساعت ۱۸:۱۹ عصر امروز برخورد و واژگونی پژو پارس با ۵ مصدوم اتفاق افتاد.

محبوبی گفت: حادثه سوم نیز در ساعت ۱۸:۵۹ امروز مربوط به برخورد رانا و تریلی با ۳ مصدوم اتفاق بود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی اظهار کرد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی شهرستان ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته محبوبی، این حوادث جمعا ۹ مصدوم داشت که مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.