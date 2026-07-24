گزارش‌ها حاکی از آن است که سفر احتمالی نتانیاهو به واشنگتن در هفته آینده فعلاً لغو شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -وبسایت خبری «وای‌نت» گزارش داده است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی احتمالاً هفته آینده به واشنگتن سفر نخواهد کرد.

این وبسایت به نقل از یک منبع ناشناس اعلام کرده که ممکن است برنامه‌ها تغییر کند، اما در حال حاضر انجام سفر نتانیاهو به آمریکا بعید به نظر می‌رسد. بر اساس گزارش وای‌نت، برنامه‌ریزی‌ها برای آماده‌سازی هواپیمای نتانیاهو جهت پرواز در هفته آینده نیز متوقف شده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر گفته بود اگر نتانیاهو برای شرکت در مراسم تدفین لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه به واشنگتن سفر کند، با او دیدار خواهد کرد.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، دونالد ترامپ ، لیندسی گراهام
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