ریاض عادی‌سازی روابط با تل‌آویو را به آغاز روندی سیاسی برای تشکیل کشور مستقل فلسطین مشروط کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کانال ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل به نقل از یک منبع سیاسی گزارش داد که عربستان سعودی عادی‌سازی روابط با این رژیم تروریستی را مشروط به آغاز یک روند سیاسی منتهی به تشکیل کشور مستقل فلسطین کرده است. 

ساعاتی پیش ترامپ اعلام کرد که توافق‌نامه هسته‌ای غیرنظامی با عربستان سعودی تنها در صورتی تأیید خواهد شد که ریاض به توافق‌نامه ابراهیم بپیوندد.

 وزارت انرژی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده و عربستان سعودی بر سر توافقی که به عربستان اجازه می‌دهد برنامه هسته‌ای غیرنظامی خود را توسعه دهد، توافق کرده‌اند.

دولت ترامپ این توافق را یک توافق همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز می‌نامد، چیزی که زمینه را برای همکاری چند میلیارد دلاری با سعودی‌ها برای دهه‌های آینده فراهم می‌کند. طبق این توافق، شرکت‌های آمریکایی قادر به صادرات فناوری هسته‌ای، ایجاد شغل و ساخت زیرساخت‌های هسته‌ای در این کشور خواهند بود.

منبع: آر تی

برچسب ها: عادی سازی روابط ، عربستان و اسرائیل
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۹
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۳ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
این نتیجه توافق و مذاکره و صلح با آمریکاست: بردگی
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۹ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
جوک قرن انتقال شغل و صنایع هسته ای آمریکا به عربستان ....
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۶ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
برای بن سلمان فقط منافع مردم و کشورش مهم است.
۲
۱
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