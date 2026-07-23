باشگاه خبرنگاران جوان - اسپانیا با خودداری از همراهی کامل با برنامه‌های نظامی آمریکا، اجازه استفاده از برخی ظرفیت‌های خود برای عملیات علیه ایران را نداد؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، روند پشتیبانی و جابه‌جایی تجهیزات نظامی آمریکا را با محدودیت‌هایی روبه‌رو کرد و شکافی در میان برخی اعضای ناتو به نمایش گذاشت.

همزمان مواضع سیاسی مادرید در قبال جنگ و انتقاد از سیاست‌های اسرائیل نیز مورد توجه قرار گرفت. سابقه مخالفت دولت و بخش قابل توجهی از افکار عمومی اسپانیا با جنگ و حمایت از حقوق فلسطینیان، باعث شده این کشور در تحولات اخیر رویکردی متفاوت از برخی متحدان غربی خود اتخاذ کند.