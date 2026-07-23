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مگر اسپانیا چه کاری برای ایران انجام داد که رئیس‌جمهور پیروزی آنها را تبریک گفت؟ + فیلم

اقدامات دولت اسپانیا در محدود کردن همکاری نظامی با آمریکا، از نگاه برخی تحلیلگران به یکی از عوامل دشوار شدن برنامه‌های تجاوزکارانه واشنگتن علیه ایران تبدیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسپانیا با خودداری از همراهی کامل با برنامه‌های نظامی آمریکا، اجازه استفاده از برخی ظرفیت‌های خود برای عملیات علیه ایران را نداد؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، روند پشتیبانی و جابه‌جایی تجهیزات نظامی آمریکا را با محدودیت‌هایی روبه‌رو کرد و شکافی در میان برخی اعضای ناتو به نمایش گذاشت.

همزمان مواضع سیاسی مادرید در قبال جنگ و انتقاد از سیاست‌های اسرائیل نیز مورد توجه قرار گرفت. سابقه مخالفت دولت و بخش قابل توجهی از افکار عمومی اسپانیا با جنگ و حمایت از حقوق فلسطینیان، باعث شده این کشور در تحولات اخیر رویکردی متفاوت از برخی متحدان غربی خود اتخاذ کند.

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