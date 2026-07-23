بقائی: دفاع ایران از خود در جهت احیای امنیت و ثبات برای کل منطقه است

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار ویدئوی حاوی اظهارات فرمانده سنتکام که در آن صراحتا به همکاری و مشارکت پنج کشور منطقه و اردن در تجاوز نظامی علیه ایران اشاره میکند، نوشت:
فرمانده سنتکام، به صراحت از پنج کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن نام میبرد و میگوید آنها در تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران مشارکت داشتهاند.
بقائی افزود: اگر این ادعای آمریکا دروغ است، حکومتهای نامبرده آن را بهطور رسمی و شفاف رد کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در چنین شرایطی، وقتی ایران در چارچوب حق ذاتی و قانونی دفاع مشروع، پایگاهها و دارائیهای نظامی و پشتیبانی آمریکا در خاک این کشورها را هدف قرار میدهد، طرح این پرسش که «چرا ایران چنین کرده است؟» هیچ وجاهتی ندارد.
بقائی ادامه داد: فراموش نکنیم که منشأ اصلی ناامنی و درگیری در منطقه چیزی نیست جز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ هرگونه مشارکت در این تجاوز از جمله از طریق فراهم کردن بستر عملیات نظامی، طبق قطعنامه شماره ۳۳۱۴ تعریف تجاوز، مصداق اقدام تجاوزکارانه و ناقض اصل حسن همجواری و بند ۴ ماده ۲ منشور است.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: دفاع ایران از خود، در جهت احیای امنیت و ثبات برای کل منطقه است.