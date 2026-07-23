بقائی: دفاع ایران از خود در جهت احیای امنیت و ثبات برای کل منطقه است

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پیامی با اشاره به اینکه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درباره تصریح آمریکا مبنی بر مشارکت آنها در تجاوز نظامی علیه ایران پاسخگو باشند، تاکید کرد: دفاع ایران از خود در جهت احیای امنیت و ثبات برای کل منطقه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار ویدئوی حاوی اظهارات فرمانده سنتکام که در آن صراحتا به همکاری و مشارکت پنج کشور منطقه و اردن در تجاوز نظامی علیه ایران اشاره می‌کند، نوشت:

فرمانده سنتکام، به صراحت از پنج کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن نام می‌برد و می‌گوید آنها در تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران مشارکت داشته‌اند.

بقائی افزود: اگر این ادعای آمریکا دروغ است، حکومت‌های نام‌برده آن را به‌طور رسمی و شفاف رد کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در چنین شرایطی، وقتی ایران در چارچوب حق ذاتی و قانونی دفاع مشروع، پایگاه‌ها و دارائی‌های نظامی و پشتیبانی آمریکا در خاک این کشورها را هدف قرار می‌دهد، طرح این پرسش که «چرا ایران چنین کرده است؟» هیچ وجاهتی ندارد.

بقائی ادامه داد: فراموش نکنیم که منشأ اصلی ناامنی و درگیری در منطقه‌ چیزی نیست جز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ هرگونه مشارکت در این تجاوز از جمله از طریق فراهم کردن بستر عملیات نظامی، طبق قطعنامه شماره ۳۳۱۴ تعریف تجاوز، مصداق اقدام تجاوزکارانه و ناقض اصل حسن همجواری و بند ۴ ماده ۲ منشور است.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: دفاع ایران از خود، در جهت احیای امنیت و ثبات برای کل منطقه است.

برچسب ها: جنایات آمریکا ، اسرائیل
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