باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - جواد تشکری، مدیر رادیو اربعین محتوای تولید شده این شبکه مناسبتی را فقط ۷۲۰ ساعت پخش زنده از اول تا آخر ماه صفر دانست و گفت: پخش زنده برنامه به صورت ۲۴ ساعته است، که در فواصل برنامه باکسهای تولیدی از قبیل گزارش خواهیم داشت.
تشکری از اعزام گزارشگران به شش نقطه مبادی خروجی مرزی در ایران خبر داد و افزود: در نجف، کربلا و بین مسیر نجف و کربلا و کاظمین و سامرا گزارشگران حضور خواهند داشت.
مدیر رادیو اربعین اعلام کرد: ما در حاشیه این رادیو باکسهای عربی رادیو اربعین را طی روزهای آتی خواهیم داشت. چون موکبهای عراقی از دهم صفر به بعد فعالیت خود را آغاز میکنند. ما هم در این ایام رادیو اربعین عربی را در کنار رادیو اربعین فارسی خواهیم داشت و پخش زنده آن از محل موکبهای عراقی خواهد بود. ما در این باکس مباحث اطلاعرسانی، حماسی و تبیینی خواهیم داشت. این محتواها مختص مخاطبان عراقی و عربزبانمان در این سوی و آن سوی مرز است.
وی درباره نحوه پوشش موج رادیو در مناطق آن سوی مرز توضیح داد: ما هم در داخل و هم خارج از مرز پوشش کامل داریم. از طرفی، مخاطبان میتوانند این شبکه را در بستر مجازی ایرانصدا دریافت کنند.
تشکری شعار امسال رادیو اربعین را مثلی لا یبایع مثل یزید دانست و گفت: مباحث امسال این شبکه مناسبتی خونخواهی مردم برای شهادت حضرت آقا و شهدای جنگ تحمیلی، مباحث تهییجی و تبیینی در کنار اطلاعرسانی است.