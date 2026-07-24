از ابتدایی ترین ساعات بامداد امروز صدای انفجار در برخی از شهرها گزارش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - از ابتدایی ترین ساعات بامداد امروز صدای انفجار در برخی از شهرها گزارش شد.

صدای انفجار در یکی از روستاهای قشم

دقایقی پیش دو انفجار در منطقۀ مسن جزیرۀ قشم شنیده شده است.

همچنین مردم قشم صدای انفجارهایی را از محدوده تنگۀ هرمز در جنوب جزیرۀ لارک و هنگام شنیده‌اند.

اتفجار در بندرعباس

‌ ساعت  ‌۰۲:۳۱ صدای چند انفجار ‌در بندرعباس شنیده شد.

براساس مشاهدات میدانی ‌و اظهارات شماری از ساکنان محلی، چند نقطه ‌هدف اصابت قرار گرفته است.

 معاون استاندار هرمزگان در این رابطه گفت:: در حملات یک ساعت پیش آمریکا به برخی مناطق بندرعباس، تاکنون مجروحیت ۲ نفر در حمله دشمن آمریکایی به تپه الله‌اکبر بندرعباس گزارش شده است.

یک نقطه در خرم‌آباد هدف حمله آمریکا دشمن قرار گرفت

 معاون امنیتی استاندار لرستان گفت:  یک نقطه از شهر خرم‌آباد دقایقی پیش هدف پرتابه دشمن قرار گرفت.

 او افزود : تیم‌های ارزیاب و امدادی بلافاصله پس از حمله دشمن به محل اعزام شده‌اند و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.

برچسب ها: انفجار ، حمله آمریکا
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