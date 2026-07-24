یک فروند موشک تاماهاک متعلق به نیروهای آمریکایی، در آسمان شهرستان کهنوج توسط تیم تأمین هوایی سپاه شهرستان کهنوج رهگیری و منهدم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندۀ سپاه کهنوج گفت: یک فروند موشک تاماهاوک آمریکایی در آسمان این شهرستان رهگیری و منهدم شد.

 او افزود: این عملیات در چارچوب رصد مستمر حریم هوایی کشور و با واکنش به‌موقع و دقیق یگان‌های موشکی مستقر در منطقه انجام شده است موشک مهاجم پیش از ورود به حریم مسکونی و حساسیت‌های امنیتی منطقه، هدف اصابت قرار گرفته و منهدم شده است.

سرهنگ پاسدار حسن سنجری فرمانده سپاه شهرستان کهنوج اظهار داشت: هرگونه تعرض و پرواز غیرمجاز در حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران، با واکنش قاطع، کوبنده و بی‌دریغ نیروهای مسلح روبه‌رو خواهد شد. پدافند هوایی سپاه با آمادگی کامل، امنیت آسمان منطقه را با قدرت تمام تأمین می‌کند.

در پایان، سرهنگ سنجری از معاون عملیات سپاه شهرستان کهنوج و نیز از همکاری و همراهی فرمانده و بسیجیان حوزه عشایری کهنوج که در این عملیات نقش مؤثری ایفا کردند، قدردانی و تشکر کرد.

برچسب ها: موشک ، حمله آمریکا
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