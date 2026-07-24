بازیگر سریال «نگین ارباب» گفت: نقش من در این سریال یک نقش منفی و پرچالش است و هیچ شباهتی به نقش‌های سابقم ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مالک حدپور سراج، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون از بازی در یک نقش متفاوت در سریال «نگین ارباب» به کارگردانی محمدحسین لطیفی خبر داد و گفت: نقش من یک نقش منفی و پرچالش است، که بسیار آن را دوست دارم.

سراج ادامه داد: تاکنون چنین نقشی نداشته‌ام. وقتی سرصحنه می‌روم، انگار اولین جلسه است و مضطرب می‌شوم که با این نقش چه کنم! از بس این نقش چالش برانگیز است. هیچ شباهتی هم به نقش‌های سابقم ندارد و مجبورم چیدمان جدیدی برایش در نظر بگیرم.

او گفت: بیش از شش، هفت ماه مشغول سریال «نگین ارباب» بودیم. امیدوارم پخش آن به ماه صفر برسد.

برچسب ها: سریال تاریخی ، مالک سراج ، محمدحسین لطیفی
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