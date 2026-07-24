باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که شایعاتی مبنی بر پیوستن پیام نیازمند دروازه بان ملی پوش پرسپولیس به تراکتور مطرح شده است، تا علیرضا بیرانوند لژیونر شود، اما این خبر تکذیب شد.

️ یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس ضمن تکذیب این مطلب گفت: پیام نیازمند قطعا گلر پرسپولیس در فصل آینده خواهد بود.

همچنین او تاکید کرد مذاکرات با اخباری در مراحل پایانی قرار دارد و اگر مشکلی پیش نیاید او هم پرسپولیسی خواهد شد.

تیم فوتبال پرسپولیس تاکنون مهدی تیکدری، مجید عیدی، شهرآبادی ، پور علی، ابوالفضل جلالی و محمد مهدی زارع را به خدمت گرفته است.