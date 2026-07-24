باشگاه پرسپولیس قصد دارد رضایت نامه پوریا لطیفی فر از باشگاه گل گهر بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس به دنبال تقویت خط هافبک خود برای فصل آینده است، به همین خاطر مهدی تارتار سرمربی تیم خواستار جذب شاگردش  پوریا لطیفی فر هافبک فصل گذشته گل گهر شده است. 

 طبق پیگیری‌های ما از باشگاه پرسپولیس متوجه شدیم که امروز جلسه‌ی پایانی در رابطه با موضوع انتقال پوریا لطیفی‌فر به پرسپولیس برگزار خواهد شد. 

لطیفی‌فر شخصا علاقه بسیار زیادی به پرسپولیسی شدن دارد اما مذاکره دو باشگاه بر سر مبلغ رضایتنامه یا حتی بحث معاوضه بازیکن ادامه دارد. 

️ اگر اتفاق خاصی نیفتد،انتظار می‌رود این جلسه به موفقیت ختم شود.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
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