سرمربی تیم ملی ساندای آقایان درباره وضعیت ووشوکاران قبل از بازی های آسیایی توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رامین موحدنیا سرمربی تیم ملی ساندا در گفتوگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت آماده سازی تیم برای مسابقات آسیایی ناگویا اظهار کرد: ما ۴ مرحله اردو داشتیم و ۳ مرحله قبل از مسابقات را قبل از پیمان شانگهای گذراندیم و بعد از آن هم با دید جدیدتری اردو را شروع کردیم. آزمون و خطا برای ورزشکاران در مسابقات پیمان شانگهای جدی بود و خیلی از رقبایی که در ناگویا هستند در مسابقات شانگهای هم حضور داشتند و باعث شد که یک چالش جدی برای ورزشکاران ما باشد و ما توانستیم ارزیابی به روزتر و درست تری از ورزشکاران خود داشته باشیم.
او درباره اینکه تیم ملی ساندا در مسابقات پیمان شانگهای چین محک جدی خورد، گفت:بله، بازیهای خوبی در شانگهای چین برگزار کردیم و ورزشکاران از حریفان خود در آسیا شناخت پیدا کردند. ما اردوی چهارم را شروع کردیم و قطعا حریفان تدارکاتی از کشور در اردوهای پنجم و ششم برای ووشوکاران در نظر میگیرند و از قهرمانان ملی خود دعوت کردیم تا بخشی در تمرینات حضور پیدا کنند و بخش دیگر به عنوان حریف تدارکاتی در اردو باشند و بازیکنان آنچه که لازم است را به صورت تمرینی و آزمون و خطا بر روی حریفان تدارکاتی خود انجام بدهند تا بتوانند ایرادات خود را رفع کرده و نقاط قوت خود را تقویت کنند. ان شا الله تیم قدرتمندی برای بازیهای آسیایی اعزام کنیم.
موحدنیا درباره اینکه از نتایج کسب شده در مسابقات پیمان شانگهای چین راضی بوده است، گفت: قطعا عملکرد ورزشکاران خوب و بد داشت. همچنین ما برابر ورزشکاران چین شرایط سختی داشتیم و علتش این بود که ۲ باخت در چین داشتیم و آن بازیکنان در حالت آمادگی برای مسابقات بودند، اما ما در مرحله شروع تمرینات جدی بودیم. ما برای کسب تجربه در مسابقات شانگهای حضور پیدا کردیم و آمادگی ما در حد ایده آل نبود و بازی تمرینی در بخش اول تمریناتمان بود، اما تجربه خوبی بود. بازیکنان ما شایستگی این را دارند که از این مسابقات درس عبرت بگیرند و تمرین کنند و برای بازیهای آسیایی بتوانند با رقبای جدی خود مبارزه کنند.
او ادامه داد: تیم ملی ووشو چین مهمترین رقیب ما در آسیا است و امیدوارم که هم بتوانیم از بقیه رقبا بربیاییم و هم بتوانیم جلوی چینیها خوب و جدی ظاهر شویم تا مدال کسب کنیم.
سرمربی تیم ملی ساندا درباره اینکه ترکیب تیم ملی برای بازیهای آسیایی مشخص شده است، گفت: ما ۵ نفر را در ۵ وزن داریم و قاعدتا ۴ نفر از اینها به بازیهای آسیایی اعزام میشوند و یک نفر حذف میشود. همچنین هر کشور ۴ سهمیه در ساندا دارد و یک نفر کم خواهد شد و مسابقه انتخابی نخواهیم داشت.
موحدنیا درباره اینکه پیش بینی اش از تعداد مدالهای ایران در ووشو چقدر است، بیان کرد: بازیهای آسیایی رویداد بزرگی است، چون ووشو در المپیک تابستانی نیست به خاطر همین بازیهای آسیایی در بالاترین سطح مسابقات برای ما محسوب میشود. این دوره هم شرایط سخت تری نسبت به دورههای گذشته داشتیم و آن هم شرایط جنگی و فشارها و جابه جایی که در زمان بندی اردوها بوده است. ما قصد داشتیم تیمهای دیگر را برای مسابقات تدارکاتی دعوت کنیم، اما بسترش برای این موضوع فراهم نیست و پارامترهایی که از دست ما خارج است. البته این طرف داستان هم هست، که ورزشکاران ما به عنوان یک ایرانی و مسلمان با غیرت بیشتری وارد مسابقات میشوند و عزم و اراده بیشتری را به کار ببرند و ما به این مسئله امیدواریم که بتوانیم نتایج دوره قبل را تکرار کنیم و واقعا شرایط سخت است، چون رقبا در وضعیت ایده آل تمرین کردند. البته ما هم تیم ملی ووشو ایران هستیم و شخصیت قهرمانی را میدانند و قطعا بازیکنان از عناوینی که در دوره گذشته به دست آمد، دفاع میکنند.
سرمربی تیم ملی ووشو درباره اینکه از محسن سیفی در کادر فنی تیم ملی استفاده میکند، گفت: بله، سیفی از اردوی سوم به تیم ملی اضافه شده است و در کنار تیم هست. سیفی ب ۴ دوره در مسابقات آسیایی شرکت کرده و ۴ مدال خوشرنگ برای کشورمان گرفته است. سیفی قهرمانی هست که در ۲۰ سال گذشته در فینال همه رویدادها بوده است و تجربه خوبی در این زمینه دارد. به نظرم سیفی از لحاظ فنی و روانی یک سرمایه بی نظیر است. همچنین بین من با سیفی همیشه رابطه معلم و شاگرد بوده است و ما نهایت استفاده را از وجود سیفی میکنیم. علاوه بر این، ما درخواست خود را دادیم تا از سیفی در کادر فنی بهره ببریم و همراه تیم ملی به ناگویا اعزام شود تا یک ستون پایه قدرتمند باشد تا با اقتدار در مسابقات شرکت کند.
او درباره اینکه چه انتظاری از مسئولان ورزش دارد، بیان کرد: به نظرم باید حمایت بیشتری از فدراسیون ووشو داشته باشند. زیر ساختها در شان ووشو نیستند. با این عناوین و مدالهایی که ورزشکاران کسب میکنند، باید زیر ساخت خوبی داشته باشیم و وزیر ورزش هم حمایت کند. اگر زیرساخت را درست کنیم این آورده برای آینده ما خواهد بود و سرمایه گذاری برای نسل آینده هست تا بتوانیم پرچم کشور را بیشتر برافراشته کنیم.