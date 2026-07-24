بازیکن جدید تیم فوتبال پرسپولیس به اردوی سرخپوشان در ترکیه اضافه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - کاروان تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برای برپایی اردویی ۱۲ روزه راهی ترکیه و کمپ ارزروم شد، که محمد مهدی زارع بازیکن جدید سرخپوشان به اردوی تیم در ترکیه اضافه شد.

زارع به خاطر عدم حضور در ایران نتوانست همراه با سرخپوشان راهی اردوی ترکیه شود، اما این بازیکن شب گذشته به اردوی تیم ملحق شد تا تمرینات خود را زیر نظر مهدی تارتار پیگیری کند.

همچنین در مورد حسین ابرقویی نژاد شایعاتی مطرح شده بود که قرار است این بازیکن با یک بازیکن در تیم دیگر معاوضه شود، اما او با سفر به ترکیه به شایعات پایان داد.