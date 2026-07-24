بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس با نظر تارتار در لیست مازاد سرخپوشان قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمدامین کاظمیان بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس نتوانست در تمرینات سرخپوشان خوب ظاهر شود و تارتار هم از عملکرد این بازیکن راضی نیست به خاطر همین این بازیکن در لیست مازاد پرسپولیس قرار گرفت. 

کاظمیان به همراه اعضای تیم فوتبال پرسپولیس به اردوی ترکیه نرفت تا به  شایعه پایان همکاری اش با سرخپوشان قوت ببخشد. علاوه بر این، او در تمرینات پرسپولیس هم در چند روز گذشته شرکت نکرده است و  مجموعه ای از این عوامل قطع همکاری کاظمیان با سرخپوشان را تقویت کرده است. 

بر این اساس، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، محمدامین کاظمیان فصل آینده فوتبال خود را در تیمی غیر از پرسپولیس دنبال خواهد کرد و به نظر می‌رسد جدایی او از جمع سرخ‌پوشان تنها در انتظار نهایی شدن توافقات میان طرفین است.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
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