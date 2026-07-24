\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0644\u0645\u06cc\u0627\u062f\u06cc\u0646 \u0628\u0647\u200c\u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc \u0639\u0631\u0628\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062f\u0627\u062f:\u00a0\u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u062a\u0642\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0642\u0631\u060c \u06af\u0630\u0631\u06af\u0627\u0647 \u0645\u0631\u0632\u06cc \u0634\u0644\u0645\u0686\u0647 \u0631\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc \u0645\u0630\u06a9\u0648\u0631\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u062e\u0633\u0627\u0631\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0646\u06af\u06cc\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u06cc \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0632\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0