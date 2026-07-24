باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - هرساله در فصل تابستان بیش از دیگر فصل ها به دلیل شرایط آب و هوای و مناطق دیدنی شاهد حضور گردشگر در استان هستیم.
ییلاق جواهردشت سیاهکلرود یکی از جاهای دیدنی شهرستان رودسر است، برای گشتوگذار تابستانه در یک آب و هوای خنک این منطقه یکی از اولویت های برنامه های گردشگران می تواند باشد.
در زبان گیلکی جواهردشت را جوردشت میگویند،این منطقه حفاظت شده از مجموعهای کامل از جنگلهای هیرکانی و حیات وحشی را به خود اختصاص داده است و درختان بلوط و خرمندی در جنگلهای اطراف جواهردشت سر به فلک کشیدهاند.
در مسیر ییلاق، تپهها و درههای سرسبز بی نظیری را در هم مینوردید تا در نهایت به ییلاق جواهردشت سیاهکلرود برسید، البته در این قسمت ممکن است به عشایر بربخورید که در گوشه و کنار دشت زندگی خود را گستراندهاند، برخی از آنها به زیبایی بخشهایی از دشت را حصارکشی کردهاند که این حصارهای دستساز بر زیبایی منطقه افزوده است.
دشت گسترده و سرسبز، مملو از چشمهسارهای بینظیری است که در جایجای آن رخنمون کردهاند. همچنین هوای پاک و پر از اکسیژن خالص انرژی مضاعفی هم به هر گردشگر میدهد.
روستای زیبای جواهردشت در ارتفاعات شهرستان رودسر و ۲۶ کیلومتری سیاهکلرود واقع شده است، در ساعتهایی از روز میتوانید پدیده اقیانوس ابر را در اطراف آن ببینید و از دیدن این همه زیبایی بی نظیر طبیعی لذت ببرید.
ویژگیهای طبیعی و گردشگری برجسته
هنگامی که پای در مسیر ییلاق جواهردشت سیاهکلرود میگذارید، دو طرفه جاده درختان و جنگلهای سر به فلک کشیده دیده میشود پس از این که مسیر سرسبز را پشت سر میگذارید تا به جواهردشت برسید، تپهها و درههای سبزپوش با گونههای گیاهی متنوع و گلهای مختلف مانند گلهای رنگارنگ گاوزبان در آنها از خاک بیرون زدهاند و جواهردشت را زیباتر کردهاند.
کوههای سر به فلک کشیده اطراف هم بر زیبایی دشت سرسبز دامنه کوه میافزاید. اگر در بهار برای دیدن جواهردشت اقدام کنید برفهای روی کوه یک تضاد زیبایی با محیط سرسبز اطراف خود دارند. هنگامی که رطوبت هوا بالا است، پدیده زیبای اقیانوس ابر در دشت توجه شما را به خود جلب میکند. این پدیده ممکن است در هر جای دیده نشود؛ ابرها را به زیبایی زیر پایتان احساس میکنید که در حال گشت و گذار هستند و در درهها جا خوش کردهاند.
طبیعت وحشی پر از گونههای درختان مختلفی مانند بلوط، خرمالوی وحشی، توسکا، افرا و ... است. همچنین گلهای پامچال و بنفشه بوتههای تمشک در سراسر مسیر خودنمایی میکند.
اطراف این دشت مکانهای مختلفی وجود دارند که میتوانند بهترین خاطرات را برای شما بسازند، در نزدیکی جواهردشت چشمهها و دشتهای سرسبز و زیادی هست که میتوانید در کنار آنها کمپ بزنید و اقامتی چند روز را برای خود برگزینید.یک روز را میتوانید برای صعود به قله سماسوس اختصاص دهید. این قله زیبا ممکن است حدود ۶ ساعت شما را به خود مشغول کند.
سماسوس امکان کوهنوردی جذابی را در یک طبیعت سرسبز به شما میدهد و سالانه افراد زیادی به این منطقه سر میزنند. از بالای سماسوس میتوانید در یک سمت طبیعت سرسبز و در سمت دیگر دریای خزر را ببینید.امامزاده نقره عباس هم یک مکان معنوی در ورودی روستای جواهردشت بوده که مکان مناسبی برای آرامش و معنویت است.
منطقه حفاظت شده سرولات در مسیر جاده ییلاقی است که با پوشش گیاهی و معطر، شما را مهمان طبیعت زیبای خود میکند. روستاهای اطراف جواهردشت مانند روستای قاسمآباد جذابیتهای خاص خود را دارند. سوغات چادر شب دستباف را هم از این روستا میتوانید خریداری کنید. قاسمآباد بهعنوان روستای ملی چادرشب بافی در آثار ملی ایران ثبت شده است.