باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالله ویسی با توافق نهایی با باشگاه فرهنگی ورزشی ذوبآهن اصفهان، هدایت تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه را در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران بر عهده گرفت.
این انتصاب در حالی صورت گرفت که سید سیروس پورموسوی هشتم تیرماه گذشته از سوی باشگاه، به عنوان سرمربی ذوب آهن معرفی شده بود.
باشگاه فرهنگی ورزشی ذوبآهن اصفهان اعلام کرد این انتخاب پس از انجام نشستهای کارشناسی، بررسی گزینههای مختلف و در چارچوب برنامهریزیهای فنی و مدیریتی برای حضور در فصل آینده لیگ برتر صورت گرفته است.
در اطلاعیه باشگاه آمده است که انتخاب سرمربی جدید با هدف تقویت کادر فنی، ایجاد ثبات در روند آمادهسازی تیم و فراهم کردن بستر مناسب برای حضور موفق ذوبآهن در رقابتهای پیشرو انجام شده است.
همچنین باشگاه ذوبآهن از تلاشها و خدمات سید سیروس پورموسوی در دوران حضورش در رأس کادر فنی قدردانی و از همراهی و صبوری هواداران این باشگاه در فرآیند انتخاب سرمربی جدید تشکر کرده است.
بر اساس اعلام باشگاه، مدیریت ذوبآهن امیدوار است با آغاز همکاری با عبدالله ویسی، زمینه برای تحقق اهداف فنی تیم و ارتقای جایگاه گاندوهای اصفهان در فصل آینده لیگ برتر فراهم شود.
باشگاه ذوبآهن در ادامه این اطلاعیه، تجربه، دانش فنی و سوابق حرفهای سرمربی جدید را از مهمترین دلایل این انتخاب عنوان کرده و ابراز امیدواری کرده است که این ظرفیتها بتواند به انسجام بیشتر تیم و کسب نتایج مطلوب در رقابتهای پیشرو منجر شود.
در این اطلاعیه همچنین بر بهرهگیری از رویکرد مدیریت حرفهای در برنامهریزیهای باشگاه تأکید و اعلام شده است که استفاده از توانمندیهای کادر فنی جدید در کنار حمایت هواداران، از محورهای اصلی برنامههای ذوبآهن برای فصل آینده خواهد بود.
باشگاه ذوبآهن همچنین اعلام کرده است که جزئیات مربوط به آیین معارفه رسمی عبدالله ویسی و برنامههای آغاز فعالیت کادر فنی جدید، از طریق رسانههای رسمی باشگاه اطلاعرسانی خواهد شد.
ویسی از مربیان باسابقه فوتبال ایران به شمار میرود و سابقه هدایت تیمهای مختلف لیگ برتری را در کارنامه خود دارد. او همچنین تجربه کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران را نیز در سوابق حرفهای خود ثبت کرده است.
انتخاب سرمربی جدید در حالی انجام شده است که ذوبآهن در آستانه آغاز برنامههای آمادهسازی برای حضور در فصل جدید لیگ برتر قرار دارد و مدیریت باشگاه امیدوار است با تکمیل کادر فنی و برنامهریزی مناسب، شرایط مطلوبی برای حضور در مسابقات فراهم شود.