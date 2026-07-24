باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت، دولت اقدام به پرداخت کالابرگ به آحاد جامعه کرد که براین اساس ارز و رانت موجود حذف شده که این امر می تواند به تقویت کالای اساسی بینجامد.

بسیاری از کارشناسان براین باورند که اجرای حذف ارز ترجیحی جلوی برخی رانت ها در بازار را می گیرد، زیرا عدم مدیریت صحیح و برخی سواستفاده ها به اقتصاد و مردم ضربه زده است، اما به موازات اجرای طرح باید مبلغ آن متناسب با تورم به منظور جبران کاهش قدرت خرید مردم افزایش یابد.

اخیرا غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفت: در تخصیص ارز ترجیحی تلاش شد تا آخرین ریال منابع پیش‌بینی‌شده مستقیما در قالب کالابرگ به حساب مردم واریز شود و در همین راستا برای همه ایرانیان مبلغ یک میلیون تومان واریز شد، بنابراین بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از اجرای این اصلاحات بوده است. هدف این بود که یارانه‌ای که در بودجه پیش‌بینی شده، دقیقا به دست مردم برسد و از انحرافی که از مزارع خارجی آغاز می‌شد و تا عرضه کالا در فروشگاه‌ها ادامه داشت، جلوگیری شود. طبیعی است که چنین تغییری بخشی از هزینه تمام‌شده کالاهایی مانند مرغ، لبنیات و گوشت را افزایش دهد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تلاش دولت برای انجام اصلاحات ارزی، گفت: با دستور رئیس جمهور افزایش مبلغ کالابرگ و نحوه جبران افزایش قیمت‌ها، در کمیسیون عالی دولت درحال بررسی است و اگر به نتیجه برسیم اعلام خواهد شد.

کمبودی در توزیع کالای اساسی نداریم

ارسلان قاسمی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: تاکنون هیچ مشکلی در ارتباط با بحث کمبود کالا نداریم و نکته حائز اهمیت این است که گرانفروشی اتفاق می افتد و باید جلوی این امر گرفته شود و شرایطی ایجاد کنیم که کالا با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد.

به گفته وی، دولت باید شرایط تامین نهاده ها به گونه ای فراهم کند که تولیدکننده با خیال راحت تولید کند و تولیدکننده علاوه بر تولید باید به سمت تولید بهره ور پیش رود تا قیمت تمام شده کاهش یابد و در نهایت کالا با قیمت مناسب بدست مصرف کننده برسد.

قاسمی درباره آخرین وضعیت رقم کالابرگ گفت: کالابرگ به چند خانوار محدود شود تا اثر خود را داشته باشد و از طرفی قیمت آن برمبنای تورم اصلاح شود و امیدواریم سیاستی در این باره اتخاذ شود تا با توجه بخش تولید و اتاق ها تصمیم جامع و کاملی اتخاذ شود.

پرداخت کالابرگ راه حلی برای رونق بازار کالاهای اساسی

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی با نوساناتی روبرو می شود، از این رو سیاست جدیدی در خصوص کالابرگ باید اتخاذ شود.

به گفته وی، با توجه به وفور کالا و رکود بازار، قیمت برخی کالاها با کاهش روبروست و تنها در ابتدای سال قیمت برخی کالاها بدلیل افزایش هزینه های دستمزد و حمل و نقل با نوساناتی روبرو شد، اما از اسفند سال گذشته نوسان قیمت ناشی از کمبود کالا نداشتیم.

کنگری ادامه داد: با پرداخت کالابرگ، تقاضا برای خرید کالاهای اساسی افزایش می یابد که همین امر منجر به رونق بازار می شود و مجدد رکود به بازار باز می‌گردد.

اصلاح رقم کالابرگ امری ضروری است

سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: در حال حاضر کمبودی در توزیع مرغ و تخم مرغ در بازار نداریم.

به گفته وی، در اقتصاد آزاد، ممنوعیت یا محدودیت صادرات معنا ندارد و به صنعت باید اجازه دهد برای خود برنامه ریزی کند.

طلاکش با بیان اینکه پتانسیل صادرات سالانه ۳۰۰ هزار تن مرغ به بازارهای هدف وجود دارد، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی خانوارها ۱۱۰ میلیون قطعه جوجه ریزی نیاز کشور را جوابگوست،



دبیر فدراسیون طیور گفت: بعد از اصلاح نظام یارانه حداقل مصرف مرغ ۲۰ درصد کاهش یافته به طوریکه در فروشگاه های زنجیره ای به رغم‌ اعلام کالابرگ شاهد تقاضای پایین برای خرید در بازار هستیم که اصلاح رقم‌کالابرگ‌امری ضروری است.

با آزادسازی نرخ ارز مقرر شد رقم کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاها اصلاح شود که اخیرا رئیس جمهور دستورات لازم در این ارتباط را داده است که انتظار می رود هرچه سریع تر اجرایی شود.