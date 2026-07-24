بنابر گفته کارشناسان، با آزادسازی نرخ ارز و افزایش قیمت کالا‌های اساسی قرار بود که رقم کالابرگ اصلاح شود که انتظار می‌رود این امر هرچه سریع‌تر در راستای رونق بازار کالا‌های اساسی صورت بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت، دولت اقدام به پرداخت کالابرگ به آحاد جامعه کرد که براین اساس ارز و رانت موجود حذف شده که این امر می تواند به تقویت کالای اساسی بینجامد.

بسیاری از کارشناسان براین باورند که اجرای حذف ارز ترجیحی جلوی برخی رانت ها در بازار را می گیرد، زیرا عدم مدیریت صحیح و برخی سواستفاده ها به اقتصاد و مردم ضربه زده است، اما به موازات اجرای طرح باید مبلغ آن متناسب با تورم به منظور جبران کاهش قدرت خرید مردم افزایش یابد.

اخیرا غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفت: در تخصیص ارز ترجیحی  تلاش شد تا آخرین ریال منابع پیش‌بینی‌شده مستقیما در قالب کالابرگ به حساب مردم واریز شود و در همین راستا برای همه ایرانیان مبلغ یک میلیون تومان واریز شد،  بنابراین بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از اجرای این اصلاحات بوده است. هدف این بود که یارانه‌ای که در بودجه پیش‌بینی شده، دقیقا به دست مردم برسد و از انحرافی که از مزارع خارجی آغاز می‌شد و تا عرضه کالا در فروشگاه‌ها ادامه داشت، جلوگیری شود. طبیعی است که چنین تغییری بخشی از هزینه تمام‌شده کالاهایی مانند مرغ، لبنیات و گوشت را افزایش دهد.

وزیر جهاد کشاورزی  با اشاره به تلاش دولت برای انجام اصلاحات ارزی، گفت: با دستور رئیس جمهور افزایش مبلغ کالابرگ و نحوه جبران افزایش قیمت‌ها، در کمیسیون عالی دولت درحال بررسی است و اگر به نتیجه برسیم اعلام خواهد شد.

کمبودی در توزیع کالای اساسی نداریم

ارسلان قاسمی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: تاکنون هیچ مشکلی در ارتباط با بحث کمبود کالا نداریم و نکته حائز اهمیت این است که گرانفروشی اتفاق می افتد و باید جلوی این امر گرفته شود و شرایطی ایجاد کنیم که کالا با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد.

به گفته وی، دولت باید شرایط تامین نهاده ها به گونه ای فراهم کند که تولیدکننده با خیال راحت تولید کند و تولیدکننده علاوه بر تولید باید به سمت تولید بهره ور پیش رود تا قیمت تمام شده کاهش یابد و در نهایت کالا با قیمت مناسب بدست مصرف کننده برسد.

قاسمی درباره آخرین وضعیت رقم کالابرگ گفت: کالابرگ به چند خانوار محدود شود تا اثر خود را داشته باشد و از طرفی قیمت آن برمبنای تورم اصلاح شود و امیدواریم سیاستی در این باره اتخاذ شود تا با توجه بخش تولید و اتاق ها تصمیم جامع و کاملی اتخاذ شود.

پرداخت کالابرگ راه حلی برای رونق بازار کالاهای اساسی

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی با نوساناتی روبرو می شود، از این رو سیاست جدیدی در خصوص کالابرگ باید اتخاذ شود.

به گفته وی، با توجه به وفور کالا و رکود بازار، قیمت برخی کالاها با کاهش روبروست و تنها در ابتدای سال قیمت برخی کالاها بدلیل افزایش هزینه های دستمزد و حمل و نقل با نوساناتی روبرو شد، اما از اسفند سال گذشته نوسان قیمت ناشی از کمبود کالا نداشتیم.

کنگری ادامه داد: با پرداخت کالابرگ، تقاضا برای خرید کالاهای اساسی افزایش می یابد که همین امر منجر به رونق بازار می شود و مجدد رکود به بازار باز می‌گردد.

اصلاح رقم کالابرگ امری ضروری است

سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: در حال حاضر کمبودی در توزیع مرغ و تخم مرغ در بازار نداریم.

به گفته وی، در اقتصاد آزاد، ممنوعیت یا محدودیت صادرات معنا ندارد و به صنعت باید اجازه دهد برای خود برنامه ریزی کند.

طلاکش با بیان اینکه پتانسیل صادرات سالانه ۳۰۰ هزار تن مرغ به بازارهای هدف وجود دارد، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی خانوارها ۱۱۰ میلیون قطعه جوجه ریزی نیاز کشور را جوابگوست، 

دبیر فدراسیون طیور گفت: بعد از اصلاح نظام یارانه حداقل مصرف مرغ ۲۰ درصد کاهش یافته به طوریکه در فروشگاه های زنجیره ای به رغم‌ اعلام کالابرگ شاهد تقاضای پایین برای خرید در بازار هستیم که اصلاح رقم‌کالابرگ‌امری ضروری است.

با آزادسازی نرخ ارز مقرر شد رقم کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاها اصلاح شود که اخیرا رئیس جمهور دستورات لازم در این ارتباط را داده است که انتظار می رود هرچه سریع تر اجرایی شود.

برچسب ها: اقلام اساسی ، توزیع کالابرگ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ابادانی
۰۳:۵۵ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
کالا برگ تو سرتون بخوره قیمت‌ها را به قبل برگردونید
برنج ۶۰۰ تومانی ۲/۵۰۰ ملیون شده بی لیاقتی مدیران ارشد مملکت را ویران کرده
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
سلام الوعده وفا جدیداً رییس بانک مرکزی افزایش کالا برگ رو مشروط کرده به رفع تحریم وجنگ خیلی جالبه تورم هم شده ۱۰۰۰درصد
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
بی نام و نشان
۱۱:۵۲ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
وقتی بازار ایران و کالا و خدمات متولی ندارد و بی در و پیکر است کالا برگ و بن کارت و غیره همه کشک و آب است مبارزه با گرانی و گران‌فروشی هم همچنین
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
بی نام و نشان
۱۱:۴۹ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
آزاد سازی قیمت‌ها به چه قیمتی خراب کردن خانه های مردم نه نظارتی نه کنترلی روی قیمت اجناس هست همه چیز دلبخواه کاسب و مغازه دار است کالا برگ آیینه دقی شده است برای ما راه را برای کلاه برداری اصناف باز کرده است با قیمت‌های بالا
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
با توجه به افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی ،
مبلغ کالا برگ حداقل باید 10 برابر شود !!!
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
بیت المال رو به مساوات بین همه تقسیم کنید و کسی رو ازحق و حقوقش محروم‌نکنید
این دهک بندی ها از اساس باطل و تفرقه انگیز و ناعادلانه است
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۱:۰۵ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
یک روغن 2 کیلویی قبل کالابرگ میخریدی فوقش 200 الان همون روغن شده 1200 بعد کلا یک ملیون کالابرگ میدن به مردم فقط پول افزایش یه روغن، 6 برابر کردن همه جنسا کم بعد 1 ملیون میدن مردم چی فرض کردن اینا الان نفری باید 15 ملیون کالابرگ بدن نفری
۱
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۰ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
ای کاش کالابرگ ننیدادین وقیمت به قبل از گرونی برمیگشت این کالابرگ چندتاتیکه چیزبیشترنمیشه
۲
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
برای اینکه عدالتی باشه هر ایرانی باید حداقل ماهی 5میلیون کالا برگ داشته باشه
۱
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
فروشگاها کالابرگ نمیدن میگن دولت پول قبلیا رو هنوز بهمون نداده
۱
۱۴
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