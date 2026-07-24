نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از چند مقام عراقی و ایرانی که به نوشته این روزنامه خواستند نام آنها فاش نشود، مدعی شد: ایران پیشنهاد آتش‌بس موقت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را رد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از چند مقام عراقی و ایرانی که به نوشته این روزنامه خواستند نام آنها فاش نشود، مدعی شد: ایران پیشنهاد آتش‌بس موقت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را رد کرده است.

 نیویورک تایمز در این گزارش ادعا کرد: ایران روز پنجشنبه پیشنهاد آتش‌بس موقت ترامپ را که توسط علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق به تهران منتقل شده بود را رد کرده است.

بر اساس این گزارش، این مقام‌ها که خواسته‌اند نام آنها فاش نشود، گفته‌اند که سفر نخست‌وزیر عراق به ایران پس از دیدار اخیر او با دونالد ترامپ در کاخ سفید انجام شده بود.

نیویورک تایمز در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه جزئیات آتش‌بس موقت پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا فاش نشده است، مدعی شد: اما مقام‌های ایرانی گفته‌اند که این تنها پیشنهادی بود که روی میز قرار داشت و دولت ایران علاقه‌ای به توافق موقتی که در آن مساله کنترل بر تنگه هرمز حل‌نشده باقی بماند، ندارد.

در همین ارتباط نیویورک تایمز پیش‌تر در گزارشی به نقل از چند مقام عراقی و ایرانی که خواسته بودند نام آنها فاش نشود، ادعا کرده بود: نخست‌وزیر عراق که برای دیدار با مقام‌های ایرانی به تهران سفر کرده است، به همراه خود پیشنهادی از سوی ترامپ برای برقراری آتش‌بس بین ایران و ایالات متحده به همراه آورده بود.

برچسب ها: ایران‌ ، آمریکا ، مذاکرات
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