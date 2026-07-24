تسلط ایران بر تنگه هرمز، خواست و مطالبه مردم + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u062a\u062c\u0645\u0639\u0627\u062a \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646\u060c \u0634\u0628 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u062a\u0633\u0644\u0637 \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u0648 \u0627\u0642\u062a\u062f\u0627\u0631 \u0622\u0645\u06cc\u0632 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0631 \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0647\u0631\u0645\u0632 \u0631\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0627\u0631 \u0634\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0631 \u0648\u062d\u062f\u062a \u0648 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0628\u06a9\u0627\u0631 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n