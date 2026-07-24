باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تسلط ایران بر تنگه هرمز، خواست و مطالبه مردم + فیلم

حماسه ایستادگی مردم در سراسر کشور به صد و چهل و پنجمین شب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در تجمعات شبانه ایرانیان، شب گذشته تسلط کامل و اقتدار آمیز کشورمان بر تنگه هرمز را خواستار شدند و بر وحدت و مقاومت در برابر دشمن فریبکار تأکید کردند.

 

مطالب مرتبط
تسلط ایران بر تنگه هرمز، خواست و مطالبه مردم + فیلم
young journalists club

خبرنگار صداوسیما برای دفاع از ایران قناصه به‌دست شد + فیلم

تسلط ایران بر تنگه هرمز، خواست و مطالبه مردم + فیلم
young journalists club

جنگ آفرینی آمریکا در غرب آسیا چطور بازار انرژی را به زانو درآورد؟ + فیلم

تسلط ایران بر تنگه هرمز، خواست و مطالبه مردم + فیلم
young journalists club

ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
باتلاقی که ترامپ را فرو می‌برد + فیلم
۹۷۲

باتلاقی که ترامپ را فرو می‌برد + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم
۹۳۰

ماجرای جالبی از چگونگی نام گرفتن شهرستان سیریک + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
مگر اسپانیا چه کاری برای ایران انجام داد که رئیس‌جمهور پیروزی آنها را تبریک گفت؟ + فیلم
۸۹۴

مگر اسپانیا چه کاری برای ایران انجام داد که رئیس‌جمهور پیروزی آنها را تبریک گفت؟ + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
کنایه کاربران فضای مجازی به روایت پیروزی آمریکا + فیلم
۷۹۲

کنایه کاربران فضای مجازی به روایت پیروزی آمریکا + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
۴۷ سال نقض یک بند از سوی آمریکا + فیلم
۵۹۴

۴۷ سال نقض یک بند از سوی آمریکا + فیلم

۰۱ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha