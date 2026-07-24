باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزرای امور خارجه چین و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) خواستار گفتوگو و حلوفصل مسالمتآمیز مناقشات شدند و در بحبوحه جنگ جاری آمریکا و ایران، خواستار «توقف کامل و فوری» خصومتها در خاورمیانه شدند.
بیانیه مشترکی که روز جمعه توسط چین و بلوک ۱۱ عضوی آسهآن منتشر شد، اعلام کرد که دو طرف تشخیص میدهند که «اوضاع به سرعت در حال تحول در خاورمیانه و آثار سرریز آن، تهدیدی جدی برای زندگی و ایمنی غیرنظامیان و همچنین صلح، ثبات و فعالیتهای اقتصادی منطقهای و جهانی از جمله تجارت منطقهای، سرمایهگذاری، انرژی و امنیت غذایی است.»
این بیانیه مشترک پس از نشست روز چهارشنبه وزرای امور خارجه چین و آسهآن در مانیل، پایتخت فیلیپین، رئیس فعلی این بلوک، منتشر شد.
آنها بر «اهمیت گفتوگو، دیپلماسی و حلوفصل مسالمتآمیز مناقشات مطابق با قوانین بینالمللی» تأکید کردند، این مطلب در بیانیهای که توسط پکن منتشر شد، آمده است.
این بیانیه در حالی صادر شد که آمریکا و ایران برای سیزدهمین روز متوالی به حملات تلافیجویانه نظامی ادامه میدهند، علیرغم امضای تفاهمنامه اسلامآباد در ماه گذشته برای پایبندی به آتشبس منعقدشده در ۸ آوریل و برگزاری مذاکرات برای پایان دائمی جنگ.
وزرای امور خارجه از طرفهای درگیر خواستند تا «به چندجانبهگرایی و همچنین گفتوگو و دیپلماسی واقعی برای حلوفصل مسالمتآمیز و پایدار درگیری، بر اساس اهداف و اصول منشور سازمان ملل و قوانین بینالمللی متعهد بمانند.»
آنها با تأکید بر اهمیت حفظ صلح و ثبات منطقهای، از آمریکا و ایران خواستند تا با «پایبندی دقیق به مفاد آن، اجرای کامل و مؤثر آتشبس» را تضمین کنند.
وزرای خارجه با درخواست از طرفهای درگیر برای اعمال «حداکثر خویشتنداری»، خواستار توقف فوری و کامل خصومتها در تمام جبهههای خاورمیانه، «احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورها، حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی در درگیریهای مسلحانه، تضمین دسترسی بیمانع به کمکهای بشردوستانه و خودداری از هرگونه اقدامی که ممکن است تنشها را تشدید کند» شدند.
در بحبوحه تنشها در تنگه هرمز، آنها همچنین خواستار «عبور امن، بیمانع و مستمر» کشتیها در تنگههای مورد استفاده برای دریانوردی بینالمللی مطابق با کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل در مورد حقوق دریاها شدند.
منبع: آناتولی