باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی بامداد جمعه (۲ مرداد ماه) در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «توقیف داراییهای یک کشور برای پرداخت مطالبات احتمالی و نامرتبط در آینده، ایجاد یک سابقه خطرناک و التهابآفرین است.»
عراقچی گفت: «کسانی که از چنین منابعی استقبال میکنند یا از آن سود میبرند، باید به خاطر داشته باشند که وقتی دولتها مصادره اموال دیگران را به یک رویه عادی تبدیل کنند، دیگر هیچ داراییای از امنیت و مصونیت برخوردار نخواهد بود. آشوب و بیثباتیِ ناشی از چنین روندی، نه خوشایند خواهد بود و نه صلحآمیز.»
گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش تر در پی عملیات فریب واشنگتن درباره کشتیهای تجاری ادعا کرد: هرگونه خسارت به کشتیها و محمولهها از محل داراییهای ایران نزد آمریکا پرداخت خواهد شد.