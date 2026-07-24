آزمون مرحله غیر متمرکز سی ویکمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور سال ۱۴۰۵ در ۲۳ رشته رقابتی در ۱۰ منطقه دانشگاهی منتخب کشور آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آزمون مرحله غیر متمرکز سی و یکمین المپیاد دانشجویی کشور از دقایقی قبل با حضور داوطلبان در رشته‌های «زبان و ادبیات فارسی»، «علوم جغرافیا»، «علوم اقتصادی»، «علوم قرآن و حدیث»، «علوم تربیتی»، «حقوق»، «روان‌شناسی»، «علوم زمین»، «شیمی»، «فیزیک»، «زیست‌شناسی»، «آمار»، «ریاضی»، «مهندسی برق»، «مهندسی شیمی»، «مهندسی صنایع»، «طراحی صنعتی»، «مهندسی عمران»، «مهندسی مکانیک»، «مهندسی مواد و متالورژی»، «مهندسی کامپیوتر»، «مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی»، «علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت» آغاز شده و در دو نوبت صبح و بعدازظهر، تا ساعت ۱۸ امروز جمعه دوم مردادماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

بر اساس ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور، شرکت‌کنندگان در المپیاد غیر متمرکز حتماً باید در حال تحصیل و دانشجوی سال سوم یا چهارم باشند و گواهی اشتغال به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ خود را پس از ثبت‌نام به مراکز مناطق ده‌گانه ارسال کنند.

آن دسته از دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشجوی نیمسال آخر بوده و تحصیلات خود را در ۷ نیمسال به پایان رسانده‌اند، نیز در صورت ارائه گواهی فارغ التحصیلی می‌توانند در المپیاد علمی دانشجویی کشور امسال شرکت کنند.

دانشجویان شرکت‌کننده در المپیاد برای استفاده از مزایای آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون هدایت استعدادهای درخشان در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، باید حداکثر در ۸ نیمسال تحصیلی فارغ‌التحصیل شده باشند.

دانشجویان متقاضی شرکت در المپیاد مرحله غیر متمرکز باید در رشته تحصیلی خود در المپیاد شرکت کنند.

البته سازمان سنجش این امکان را فراهم کرده است که شرکت‌کنندگان در هر یک از رشته‌های شیمی، زیست‌شناسی، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، مهندسی برق، مهندسی مکانیک در صورت علاقه‌مندی بتوانند به جای شرکت در المپیاد رشته اصلی خود، در المپیاد رشته «علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت» شرکت کنند.

مطابق ضوابط تعیین‌شده، مدال‌آوران المپیاد در هر رشته، نمی‌توانند مجدداً در المپیاد همان رشته و در المپیادهای سال‌های بعد شرکت کنند.

بر این اساس، دانشجویان علاقه‌مند به شرکت در المپیاد علمی دانشجویی که واجد شرایط هستند، باید توسط دانشگاه خود گزینش و برگزیدگان در قالب یک تیم ۵ نفره در هر رشته المپیاد به صورت جداگانه به دانشگاه‌های مجری المپیاد در مراکز مناطق ده‌گانه معرفی شده باشند.

منتخبین المپیاد غیر متمرکز به همراه منتخبین المپیاد متمرکز (آزمون کارشناسی ارشد) که اسامی آنها از طریق درگاه مرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام می‌شود، می‌توانند در آزمون تشریحی مرحله دوم (نهایی) المپیاد علمی دانشجویی کشور شرکت کنند.

مناطق ده‌گانه جهت برگزاری المپیاد غیر متمرکز که امروز، میزبان برگزاری آزمون مرحله غیر متمرکز سی و یکمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور سال ۱۴۰۵ هستند:

منطقه ۱: دانشگاه‌های استان تهران و البرز به مرکزیت دانشگاه تربیت مدرس.

منطقه ۲: دانشگاه‌های استان‌های گیلان، مازندران و گلستان به مرکزیت دانشگاه مازندران.

منطقه ۳: دانشگاه‌های استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان به مرکزیت دانشگاه تبریز.

منطقه ۴: دانشگاه‌های استان‌های همدان، مرکزی، قزوین و قم به مرکزیت دانشگاه بوعلی سینا همدان.

منطقه ۵: دانشگاه‌های استان‌های کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام به مرکزیت دانشگاه رازی کرمانشاه.

منطقه ۶: دانشگاه‌های استان‌های یزد، چهارمحال و بختیاری و اصفهان به مرکزیت دانشگاه اصفهان.

منطقه ۷: دانشگاه‌های استان‌های بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویراحمد به مرکزیت دانشگاه شیراز.

منطقه ۸: دانشگاه‌های استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به مرکزیت دانشگاه شهید باهنر کرمان.

منطقه ۹: دانشگاه‌های استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سمنان به مرکزیت دانشگاه فردوسی مشهد.

منطقه ۱۰: دانشگاه‌های استان‌های خوزستان به مرکزیت دانشگاه شهید چمران اهواز.