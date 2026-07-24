ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه سلسله عملیات پهپادی خود، مراکز مهم ارتش متجاوز آمریکا، در اردن و بحرین را هدف حملات پهپادی قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران و در بیست و چهارمین مرحله عملیات صاعقه، بامداد امروز جمعه، «مخازن سوخت»، «انبار و سوله‌های بزرگ تجهیزاتی» و «محل اسکان» نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین هدف پهپادهای انهدامی آرش قرار گرفت.

در ادامه این مرحله از عملیات صاعقه، «آشیانه هواپیماها»، «آشیانه تعمیر و نگهداری هواپیما» و «محل اسکان» مزدوران ارتش متجاوز آمریکا در پایگاه الازرق اردن نیز، هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت.

ارتش تاکید کرد: هر اقدامی در جهت مقابله با منافع مشروع و قانونی ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، موجبات سلب امنیت و منافع اقتصادی دیگر کشورهای منطقه را نیز، فراهم خواهد آورد.

برچسب ها: ارتش ایران ، پایگاه آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
احسنت. آفرین. مرحبا
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۰ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
ایول دارین فرزندان غیور ایران اسلامی.. نصر و من الله و فتح القریب
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
اردن وبحرین میشه چی امارات وعربستان را بزنید که عامل اصلی فشار.برملت ایرانند
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
بزن که خوب میزنی
۰
۲
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