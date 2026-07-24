باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - نیویورک تایمز روز پنج‌شنبه گزارش داد که پنتاگون به طور ناگهانی تعداد کشته‌شدگان نیرو‌های آمریکایی در جنگ ایران را در وب‌سایت خود از ۱۸ به ۱۴ کاهش داد و مقامات نظامی و سخنگوی پنتاگون توضیحات متناقضی برای این تغییر ارائه کردند.

گزارش تایمز گفت که روز چهارشنبه، پنتاگون مجموع ۱۸ سرباز آمریکایی را که در طول جنگ کشته شده‌اند، فهرست کرده بود، اما تا روز پنج‌شنبه، وزارت دفاع تعداد کشته‌شدگان را در وب‌سایت تلفات خود به ۱۴ کاهش داد.

سه مقام نظامی به تایمز گفتند که «یک دلیل در پشت این تغییر این بود که دولت ترامپ تصمیم گرفت چهار سرباز کشته‌شده در آخر هفته گذشته را از لیست حذف کند (۳ نفر در اردن، ۱ نفر در شمال عراق)، زیرا مرگ آنها پس از اعلام آتش‌بس توسط رئیس‌جمهور (دونالد ترامپ) در ماه آوریل رخ داده است.»

با این حال، جوئل والدز، سخنگوی موقت پنتاگون، دلیل دیگری را ذکر کرد و به تایمز گفت که «اختلالات موقت داده‌ها» در تغییر تعداد کشته‌شدگان گزارش‌شده در وب‌سایت نقش داشته است و پیشنهاد کرد که اطلاعات به سرعت اصلاح خواهد شد.

خود ترامپ در نشست خبری روز پنج‌شنبه به اشاره به تعداد بیشتر کشته‌شدگان نیرو‌های آمریکایی ادامه داد و تلفات جنگ‌های دیگر آمریکا را با جنگ علیه ایران مقایسه کرد و گفت که حتی یک کشته «بیش از حد است، اما ۱۸ نفر است.»

به گفته تایمز، از زمان فروپاشی آتش‌بس، «پنتاگون اطلاعات کمی در مورد استراتژی نظامی آمریکا ارائه کرده و در انتشار اطلاعات در مورد جراحات نیرو‌ها کند بوده است» و گفت که آخرین نشست خبری بزرگ پنتاگون در مورد جنگ در اوایل ماه مه برگزار شد.

وزارت دفاع پیش‌تر گفته بود که افشای حملات ایران به پایگاه‌هایی که نیرو‌های آمریکایی در آن مستقر هستند، «امنیت عملیاتی را به خطر می‌اندازد.»

کمبود اطلاعات منتشرشده از وزارتخانه با اطلاعاتی که به تایمز از منابع درون دولت ترامپ داده شده است، همخوانی دارد که گفتند «پنتاگون اطلاعات مربوط به سه حمله ایران در هفته گذشته در اردن را که ده‌ها سرباز آمریکایی را مجروح و چندین هلیکوپتر را آسیب رساند، پنهان کرده است.»

به گزارش تایمز، پس از حمله ایران در اردن در روز جمعه که سه سرباز را کشت، شان پارنل، سخنگوی اصلی پنتاگون، اذعان کرد که تعداد تلفات نظامی آمریکا از ۷ ژوئیه به نزدیک ۱۰۰ نفر رسیده است.

به گفته تایمز، مقامات وزارت جنگ آمریکا گفتند که آنها طبق قانون موظف به گزارش کشته‌شدگان نیرو‌ها هستند، اما مجروحان را نه. اما منتقدان، از جمله سناتور‌های دموکرات، گفته‌اند که دولت ترامپ موظف است مردم را در مورد روند جنگ آگاه کند.

بن هاجز، سپهبد بازنشسته، در بیانیه‌ای گفت: «به نظر می‌رسد دولت در مورد آنچه در حال وقوع است، نه فقط در مورد تلفات، بلکه در مورد کل جنگ، در صداقت مشکل جدی دارد.»

هاجز کهنه‌سرباز جنگ‌های عراق و افغانستان است که در ابتدای دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، فرماندهی نیرو‌های آمریکا در اروپا را بر عهده داشت.

هاجز گفت که کم‌اهمیت جلوه دادن مرگ‌ها در طول جنگ نشان‌دهنده «عدم تمایل یا ناتوانی در یادگیری تهاجمی از اشتباهات» است.

به گفته تایمز، موضوع کشته‌شدگان نیرو‌ها مهم است، زیرا «هم رئیس‌جمهور ترامپ و هم پیت هگست، وزیر جنگ... بار‌ها گفته‌اند که پیشینیان آنها، جوزف آر. بایدن جونیور، رئیس‌جمهور، و لوید جی. آستین سوم، وزیر دفاع، و همچنین کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور، شخصاً مسئول مرگ ۱۳ سرباز آمریکایی در یک حمله انتحاری در کابل در سال ۲۰۲۱ بودند.»

ترامپ در یک پادکست در سال ۲۰۲۴ گفت: «این افراد نباید می‌مردند. آنها به خاطر بایدن و به خاطر کامالا مردند. آنها درست مثل این مردند که خودشان ماشه را کشیده باشند.»

به گزارش تایمز، پنتاگون در آمار تلفات جنگ ایران، تعداد کشته‌شدگان زیر آتش را از کشته‌شدگان در حوادث جدا کرده است. تا روز چهارشنبه، داده‌های آن نشان می‌داد که ۱۱ سرباز در درگیری‌ها و هفت نفر در حوادث مرتبط با جنگ کشته شده‌اند که مجموعاً ۱۸ نفر بود.

تا صبح پنج‌شنبه، تعداد مرگ‌ومیر در سایت پنتاگون به ۱۴ تغییر کرده بود که هفت نفر از آنها به عنوان کشته‌شده در درگیری طبقه‌بندی شدند.

به گفته تایمز، والدز این تغییرات را «ناهنجاری‌های سایت» نامید و گفت که در حال حل شدن هستند.

والدز در ایمیلی گفت: «وزارتخانه سعی کرد ناهنجاری‌ها را قبل از انتشار به نیویورک تایمز توضیح دهد، اما با توجه به عدم آگاهی آنها در این زمینه، آنها اقدام به نوشتن یک گزارش بی‌محتوایی کردند. ما متعهد به تضمین حداکثر دقت در تمام گزارش‌های تلفات هستیم.»

منبع: آناتولی