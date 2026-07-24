معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت از ابلاغ دستورالعمل تشدید بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات در ایام اربعین حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید منایی عضو هیأت‌مدیره و معاون بازرسی و نظارت بر خدمات این سازمان با اشاره به ابلاغ بخشنامه‌های مربوط به نرخ‌های مصوب سفرهای هوایی و زمینی عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: تمامی ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظف هستند با اتخاذ تدابیر لازم، بر رعایت کامل سقف قیمت‌های مصوب در حوزه حمل‌ونقل و سایر خدمات مرتبط با زائران نظارت مستمر داشته باشند.

عضو هیأت‌مدیره و معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق زائران اربعین افزود: در این راستا، هماهنگی مؤثر با دستگاه‌های اجرایی استان‌ها از جمله استانداری‌ها، ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، پلیس‌راه، سازمان‌های تاکسیرانی و اتوبوسرانی، انجمن دفاتر فروش بلیت و سایر دستگاه‌های مرتبط برای ساماندهی حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری و حضور فعال در جلسات ستاد اربعین استان‌ها ضروری است.

منایی با اشاره به برنامه‌های نظارتی سازمان حمایت در این ایام خاطرنشان کرد: بازرسی مستمر از پایانه‌ها و ترمینال‌های مسافربری، کنترل نرخ‌های مصوب، جلوگیری از ایجاد بازار سیاه و دریافت مبالغ مازاد از زائران، از مهم‌ترین محورهای نظارتی خواهد بود.

وی همچنین از تشدید نظارت بر واحدهای صنفی و غرفه‌های عرضه‌کننده کالا و خدمات مستقر در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری خبر داد و گفت: با هرگونه تخلف احتمالی از جمله گران‌فروشی، عدم درج قیمت و ارائه خدمات خارج از ضوابط قانونی، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت افزود: نظارت بر نصب نرخ‌نامه، کیفیت ارائه خدمات در پارکینگ‌ها، توقفگاه‌ها، رستوران‌ها، مراکز اسکان زائران شامل هتل‌ها و مهمان‌پذیرها، مراکز عرضه مواد غذایی و همچنین پایش مستمر مجتمع‌های خدمات رفاهی و رستوران‌های بین‌شهری واقع در مسیر تردد زائران، از دیگر برنامه‌های بازرسی در ایام اربعین است.

منایی در پایان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی سریع به مطالبات مردمی تصریح کرد: رسیدگی فوری به گزارش‌ها و شکایات زائران، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و خدمات، و همچنین تعامل نزدیک با ادارات کل تعزیرات حکومتی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات و اجرای احکام، از اولویت‌های اصلی بازرسان سازمان حمایت و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در ایام اربعین حسینی خواهد بود.

برچسب ها: سازمان حمایت ، نظارت بر قیمت
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