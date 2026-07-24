باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اظهار کرد: با هدف مدیریت ترافیک و افزایش ایمنی سفرها، محدودیت‌های مقطعی و یک‌طرفه در محورهای چالوس، هراز و فشم در روزهای جمعه ۲ و شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵ اجرا می‌شود.

وی درباره محور چالوس گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از ساعت ۱۴:۰۰ امروز جمعه ۲ مردادماه، تردد خودروها از ابتدای آزادراه تهران–شمال به مقصد چالوس ممنوع خواهد شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: از ساعت ۱۵:۰۰، از محدوده پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس به طور کامل مسدود می‌شود و از ساعت ۱۶:۰۰ نیز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت یک‌طرفه (شمال به جنوب) برای تردد خودروها در نظر گرفته خواهد شد. این محدودیت تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه دارد و پس از آن، مسیر دوباره دوطرفه می‌شود. البته در صورت کاهش بار ترافیکی، امکان پایان زودتر این محدودیت وجود دارد.

سرهنگ محبی با اشاره به اینکه تردد ساکنان محلی تا محدوده پل زنگوله از مسیر جاده قدیم کرج–چالوس امکان‌پذیر است، تأکید کرد: در زمان اعمال محدودیت، خودروهای عازم چالوس اجازه ورود از میدان امیرکبیر به سمت این محور را نخواهند داشت.

وی درباره محور هراز نیز گفت: تردد تمامی تریلرها در این محور همچنان ممنوع است. همچنین تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها، به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، امروز جمعه ۲ مردادماه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ ممنوع خواهد بود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه، روز جمعه و شنبه (۲ و ۳ مردادماه) نیز محدودیت یک‌طرفه مقطعی به صورت رفت و برگشت در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

وی همچنین از اعمال محدودیت ترافیکی در محور فشم خبر داد و گفت: امروز جمعه ۲ مردادماه از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، تردد خودروها از محدوده پل حاجی‌آباد (ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم به صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد.

سرهنگ محبی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی را بررسی کنند و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و حفظ فاصله طولی، پلیس را در مدیریت ایمن سفرهای پایان هفته همراهی کنند.