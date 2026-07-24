شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری مراسم یادواره رهبر شهید انقلاب در شهر آبگرم استان قزوین را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم باشکوه یادواره رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از علاقه‌مندان به آرمان‌های انقلاب اسلامی در مسجد امیرالمؤمنین (ع) شهر آبگرم از توابع استان قزوین برگزار شد. در این مراسم، شرکت‌کنندگان با گرامیداشت یاد و خاطره این شخصیت برجسته، بر استمرار راه شهدا، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آرمان‌های والای اسلام و انقلاب تأکید کردند. این آیین معنوی با سخنرانی آقای عباسپور، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و مرثیه‌سرایی کربلایی حسین پروانی همراه بود و فضای مسجد را آکنده از شور، حماسه و معنویت کرد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

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فیلم اصلی
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برگزاری مراسم یادواره رهبر شهید انقلاب در شهر آبگرم

برگزاری مراسم یادواره رهبر شهید انقلاب در شهر آبگرم

برگزاری مراسم یادواره رهبر شهید انقلاب

مراسم یادواره رهبر شهید انقلاب

برگزاری مراسم یادواره رهبر شهید انقلاب در شهر آبگرم

برگزاری مراسم یادواره رهبر شهید انقلاب در آبگرم

برگزاری مراسم یادواره رهبر شهید انقلاب در آبگرم

برگزاری مراسم یادواره رهبر شهید انقلاب در آبگرم

برگزاری مراسم یادواره رهبر شهید انقلاب در آبگرم

برگزاری مراسم یادواره رهبر شهید انقلاب در آبگرم

برگزاری مراسم یادواره رهبر شهید انقلاب در آبگرم

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برچسب ها: برگزاری مراسم ، رهبر شهید انقلاب ، مراسم بزرگداشت
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