باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم باشکوه یادواره رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از علاقه‌مندان به آرمان‌های انقلاب اسلامی در مسجد امیرالمؤمنین (ع) شهر آبگرم از توابع استان قزوین برگزار شد. در این مراسم، شرکت‌کنندگان با گرامیداشت یاد و خاطره این شخصیت برجسته، بر استمرار راه شهدا، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آرمان‌های والای اسلام و انقلاب تأکید کردند. این آیین معنوی با سخنرانی آقای عباسپور، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و مرثیه‌سرایی کربلایی حسین پروانی همراه بود و فضای مسجد را آکنده از شور، حماسه و معنویت کرد.

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منبع: حسین هاشمی - قزوین

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