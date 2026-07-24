باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - با افزایش قیمت نفت به ۱۰۰ دلار در هر بشکه در روز پنجشنبه، کارشناسان میگویند که برای مشاهده اینکه انصارالله یمن به کدام کشتیها اجازه عبور از دریای سرخ را میدهند، نظارت میکنند، زیرا این امر نشاندهنده روند بازار نفت خام خواهد بود.
قیمت آتی نفت برنت ۶.۵۸ دلار یا ۶.۹۶ درصد افزایش یافت و به ۱۰۰.۶۵ دلار در هر بشکه رسید که برای اولین بار از اواخر ماه مه از ۱۰۰ دلار فراتر رفت.
پس از آنکه ایران تنگه هرمز را در تلافی حملات آمریکا و اسرائیل بست، این افزایش به دنبال اعلام انصارالله همسو با ایران مبنی بر قطع مسیری بود که ریاض از آن برای حمل بخشی از نفت خام خود استفاده میکرد.
روز دوشنبه، این گروه یمنی یک محاصره دریایی بر محمولههای عربستان سعودی اعلام کرد و گفت که نفتکشهای مرتبط با عربستان، اسرائیل و آمریکا را در بابالمندب، که دریای سرخ را به اقیانوس هند متصل میکند، هدف قرار خواهند داد.
روز پنجشنبه، انصارالله اعلام کردند که به دو نفتکش نفت عربستان سعودی حمله کردهاند و یک خبرگزاری سعودی بعداً تأیید کرد که یکی از دو کشتی آتش گرفته است.
به گفته شرکت تحلیل دریایی، ویندوارد، مشخص نیست که آیا دومین کشتی نیز مورد اصابت قرار گرفته است یا خیر.
میشل باکمن، تحلیلگر ارشد اطلاعات دریایی در ویندوارد، گفت: «انصارالله کاملاً متغیر هستند و شفافیت کاملی در مورد معنای محاصره وجود ندارد. ما در حال تماشای این هستیم که آیا نفتکشهای متعلق به چین در [بندر سعودی]ینبع اجازه عبور از بابالمندب را دارند یا خیر. دو فروند عبور کردهاند، اما آنها قبل از اعلام محاصره بارگیری شده بودند.»
انصارالله قبلاً برای کمک از جمله برای قطعات پهپاد به چین متکی بودهاند و «چینیها قبلاً عبور آزاد داشتهاند»، از جمله بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، زمانی که انصارالله در پی جنگ غزه، به کشتیهای باری همسو با اسرائیل و آمریکا در دریای سرخ حمله میکردند.
ردیابی ویندوارد نشان میدهد که محمولهای که در تاریخ ۲۰ ژوئیه از تنگه بابالمندب عبور کرده، منشأ سعودی داشته، اما خدمه و مقصد آن چینی بوده و با مانعی مواجه نشده است. دو کشتی از همان کریدوری عبور کردند که به اپراتورهای مرتبط با غرب و عربستان هشدار داده شده بود از آن اجتناب کنند.
به گفته ویندوارد، اجرا بر اساس وابستگی تنظیم میشود، نه محموله، و محاصره تعیین میکند که چه کسی نفت خام عربستان را جابجا میکند، نه اینکه آیا جابجا میشود یا خیر.
باکمن در اشاره به افزایش قیمت نفت مرجع در روز پنجشنبه گفت: «هیچکس تاکنون نتوانسته است اقدامات آنها را پیشبینی کند...، اما آنها میدانند که برای واکنش بازارهای نفت نیازی به کار زیادی ندارید.»
ریچل زیمبا، همکار ارشد مرکز امنیت جدید آمریکا، تأکید کرد که بنبست در بابالمندب در حالی رخ میدهد که ذخایر نفت خام پس از اوج بحران هرمز در اوایل امسال، بازسازی نشدهاند.
زیمبا گفت: «نقاط تنگ متعدد جدید هستند و نمونهای از کشورهای ساحلی هستند که به دنبال استفاده از اهرم فشار خود هستند.»
گازوئیل نیز تحت تأثیر قرار گرفته است
در حال حاضر، هم تهدیدات انصارالله و هم بسته شدن مداوم تنگه هرمز که قبل از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، نزدیک به یک پنجم نفت جهان از آن عبور میکرد، قیمتها را افزایش داده است، از جمله قیمت بنزین در آمریکا که به میانگین ملی ۴.۰۹ دلار در هر گالن (۳.۴ لیتر) رسیده است.
پاتریک دی هان، رئیس تحلیل نفت در گازباد، گفت: «افزایش امروز قیمت نفت میتواند در هفته یا دو هفته آینده باعث افزایش ۰.۱۰ تا ۰.۲۰ دلاری میانگین قیمت هر گالن در آمریکا شود.».
اما دی هان فراتر از دو تنگه نگاه میکند و میگوید که در دسترس بودن گازوئیل را زیر نظر دارد، زیرا قیمت هر گالن به طور متوسط ۵.۳۴ دلار است.
او به الجزیره گفت: «قیمت گازوئیل به طور قابلتوجهی بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته است.»
یکی از دلایل این امر این است که حملات پهپادی اوکراین برخی از پالایشگاههای نفت روسیه را از کار انداخته است. دی هان گفت که کمبودها به صورت داخلی احساس میشود و منجر به ممنوعیت صادرات گازوئیل توسط روسیه شده است.
او گفت: «صادرات نفت یک موضوع است، اما تأمین بنزین، گازوئیل و سوخت جت موضوع دیگری است.»
یکی دیگر از عوامل ناشناخته در این معادله، نقش چین است که به طور تاریخی یک واردکننده بزرگ بوده، اما در چند ماه گذشته این واردات را به شدت کاهش داده است و با کاهش فشار بر تقاضا به تثبیت قیمتهای جهانی کمک کرده است.
دی هان گفت: «این یکی از دلایلی بوده است که قیمت نفت به شدت افزایش نیافته است – که چین واردات خود را کاهش داده است، و هیچکس آن را پیشبینی نکرده بود. در حال حاضر، ما نمیدانیم که چین آیا از ذخایر استراتژیک خود استفاده میکند یا اینکه دوباره واردات را آغاز خواهد کرد.»
دی هان گفت که بین این بازیهای ژئوپلیتیکی و فصل آتی طوفانها در آمریکا، «یک کارت وحشی دیگر برای ظرفیت پالایش جهانی و قیمتها» وجود دارد.
منبع: الجزیره