مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان از پیشرفت طرح ساماندهی مدارس کانکسی و سنگی در استان خبر داد و گفت: از مجموع ۳۸ مدرسه کانکسی شناسایی‌شده، تاکنون ۱۷ مدرسه تکمیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان با اشاره به روند اجرای طرح حذف مدارس کانکسی در استان اظهار کرد: در مجموع ۳۸ مدرسه کانکسی در خوزستان شناسایی شده که تاکنون ۱۷ مدرسه تکمیل و تحویل آموزش‌وپرورش شده است. 

محمدسعید ممبینی افزود: ۲۱ مدرسه دیگر نیز در مراحل مختلف ساخت قرار دارند و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، بخش عمده این پروژه‌ها تا آغاز سال تحصیلی جدید و مهرماه به بهره‌برداری خواهد رسید. چند پروژه بزرگ‌تر نیز تا بهمن‌ماه امسال تکمیل و آماده استفاده دانش‌آموزان می‌شود. 

وی در ادامه از شناسایی ۹۰ مدرسه سنگی در استان خبر داد و گفت: برای جایگزینی این مدارس، ساخت ۳۳ مدرسه با مشارکت بنیاد علوی آغاز شده و سایر پروژه‌ها نیز با همکاری بسیج سازندگی در حال اجراست. 

مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان با بیان اینکه بیشترین مدارس سنگی استان در شهرستان‌های مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و ایذه قرار دارند، تأکید کرد: جایگزینی این مدارس با فضا‌های آموزشی استاندارد، گامی مهم در راستای ارتقای عدالت آموزشی، افزایش ایمنی مدارس و بهبود کیفیت آموزش در مناطق کم‌برخوردار استان خواهد بود.

برچسب ها: مدارس ، خوزستان
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