باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان با اشاره به روند اجرای طرح حذف مدارس کانکسی در استان اظهار کرد: در مجموع ۳۸ مدرسه کانکسی در خوزستان شناسایی شده که تاکنون ۱۷ مدرسه تکمیل و تحویل آموزشوپرورش شده است.
محمدسعید ممبینی افزود: ۲۱ مدرسه دیگر نیز در مراحل مختلف ساخت قرار دارند و طبق برنامهریزی انجامشده، بخش عمده این پروژهها تا آغاز سال تحصیلی جدید و مهرماه به بهرهبرداری خواهد رسید. چند پروژه بزرگتر نیز تا بهمنماه امسال تکمیل و آماده استفاده دانشآموزان میشود.
وی در ادامه از شناسایی ۹۰ مدرسه سنگی در استان خبر داد و گفت: برای جایگزینی این مدارس، ساخت ۳۳ مدرسه با مشارکت بنیاد علوی آغاز شده و سایر پروژهها نیز با همکاری بسیج سازندگی در حال اجراست.
مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان با بیان اینکه بیشترین مدارس سنگی استان در شهرستانهای مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و ایذه قرار دارند، تأکید کرد: جایگزینی این مدارس با فضاهای آموزشی استاندارد، گامی مهم در راستای ارتقای عدالت آموزشی، افزایش ایمنی مدارس و بهبود کیفیت آموزش در مناطق کمبرخوردار استان خواهد بود.